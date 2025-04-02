Все о 3 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 3 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 3 апреля

По церковному календарю завтра, 3 апреля, День преподобного Никиты исповедника – игумена Мидикийского; мученицы Феодосии девы, иконы Божией Матери "Неувядающий цвет".

В четверг Великого канона в церкви читается покаянный канон Андрея Критского. Он также читается в первую неделю Великого поста, но по одной части каждый день. В этот же четверг канон читают полностью, он побуждает людей молиться и просить прощения у Господа.

Преподобный Никита родился в городе Кесария, юношей отправился в Мидикийский монастырь. За монашеские подвиги был назначен пресвитером, а после смерти настоятеля монастыря его избрали игуменом. Святой Никита мужественно противостоял в борьбе иконоборчеству. Поэтому был заключен и просидел в тюрьме шесть лет, пока не умер император Лев Армянин, так яростно боровшийся с иконопочитанием.

Икона Божией Матери ''Неувядающий цвет'' / Фото: blagovist.info

Икона Божией Матери "Неувядающий цвет" была написана в Греции на стене монастыря Преображения в XVI-XVII веке. Иконы, написанные с оригинала, могут отличаться, но обязательный элемент на каждой из них – цветы в руках Богородицы или вокруг нее. Иконе молятся об удачном замужестве, счастливой семейной жизни, семейном благополучии и здоровье детей.

Мученица Феодосия дева Тирская пострадала из-за веры Христовой в 307 году. За приязнь к арестованным христианам девушку также заключили в тюрьму и пытали. Но не сломив ее веры, правитель отдал приказ усечь святую мечом.

Именины и день ангела завтра, 3 апреля

По новоюлианскому календарю 3 апреля день ангела празднуют Феодосия и Никита. Имя Феодосия происходит из греческого языка и трактуется как "Божий дар" или "дарованная Богом". Никита старославянское имя, но происходит от греческого Никитас, что означает "победитель".

Какой день ангела 3 апреля / Фото: Pixabay

Международный праздник в этот день

Международный день рекрутера отмечается каждый год в первый четверг апреля. Профессионально праздник тех, кто ищет новые таланты, помогает компаниям собирать команды и обеспечивает кадровые ресурсы.

День рождения мобильного телефона отмечается 3 апреля, потому что именно в этот день изобретатель Мартин Купер представил первое устройство. Случилось это в 1973 году, тогда же и был совершен первый мобильный звонок.

Приметы 3 апреля / Фото: Pixabay

Народные приметы

3 апреля в народе обращали внимание на такие приметы:

гроза предвещает урожайное лето;

синие облака обещают теплую, но дождливую погоду в ближайшие недели;

потасовка между котом и собакой во дворе означает, что дома будет серьезная ссора;

если услышать пение синицы, то похолоданий уже не будет.

В народе день считался неудачным, поэтому везения не ждали. Считалось, что стоит быть осторожным и не планировать на этот день дорогу или важные дела.

Что нельзя делать 3 апреля

Нельзя есть продукты животного происхождения и употреблять алкоголь, поскольку длится Пасхальный пост. Запрещено ругаться и сквернословить, а также устраивать громкие развлечения. По народным верованиям в этот день следует осторожно обращаться с водой. Что-либо разлитое дома или во дворе предвещает неприятности и несчастья.