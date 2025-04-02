Усе про 3 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 3 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 3 квітня

За церковним календарем завтра, 3 квітня, День преподобного Микити сповідника – ігумена Мидикійського; мучениці Феодосії діви, ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".

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У четвер Великого канону у церкві читається покаянний канон Андрія Критського. Він також читається у перший тиждень Великого посту, але по одній частині щодня. Але в цей четвер канон читають повністю, він спонукає людей молитися й прохати прощення в Господа.

Преподобний Микита народився у місті Кесарія, юнаком подався у Мидикійський монастир. За чернечі подвиги був призначений пресвітером, а після смерті настоятеля монастиря, був обраний ігуменом. Святий Микита мужньо протистояв у боротьбі іконоборству. Тому був ув’язнений й просидів у в’язниці шість років, поки не вмер імператор Лев Вірменин, що так люто боровся з іконошануванням.

Ікона Божої Матері ''Нев'янучий цвіт'' / Фото: blagovist.info

Ікона Божої Матері "Нев’янучий цвіт" була написана в Греції на стіні монастиря Преображення в XVI-XVII столітті. Ікони написані з оригіналу можуть відрізнятися, але обов’язковим елементом на кожній з них є квіти в руках Богородиці або ж навколо неї. Іконі моляться про вдале заміжжя, щасливе сімейне життя, родинний добробут та здоров’я дітей.

Мучениця Феодосія діва Тирська постраждала через віру Христову у 307 році. За приязнь до арештованих християн дівчину також ув’язнили і катували. Але не зламавши її віри, правитель наказав усікти святу мечем.

Іменини та день ангела завтра, 3 квітня

За новоюліанським календарем 3 квітня день ангела святкують Феодосія та Микита. Ім’я Феодосія походить з грецької мови й трактується як "Божий дар" або ж "дарована Богом". Микита – старослов’янське ім’я, але походить від грецького Нікітас, що означає "переможець".

Який день ангела 3 квітня / Фото: Pixabay

Міжнародне свято у цей день

Міжнародний день рекрутера відзначається щороку у перший четвер квітня. Професійно свято тих, хто шукає нові таланти та допомагає компаніям збирати команди та забезпечує кадрові ресурси.

День народження мобільного телефону відзначається 3 квітня, тому що саме цього дня винахідник Мартін Купером презентував перший пристрій. Сталося це 1973 року, тоді ж і був здійснений перший мобільний дзвінок.

Прикмети 3 квітня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

3 квітня в народі зважали на такі прикмети:

гроза віщує врожайне літо;

сині хмари передбачають теплу, але дощову погоду найближчими тижнями;

бійка між котом і собакою у дворі означає, що вдома буде серйозна сварка;

якщо почути спів синиці, то похолодань вже не буде.

У народі день вважався невдалим, тож везіння не чекали. Вважалося, що варто бути обережним та не планувати на цей день дорогу або важливі справи.

Що не можна робити 3 квітня

Не можна їсти продуктів тваринного походження та вживати алкоголь, оскільки триває Великодній піст. Заборонено сваритися та лаятися, а також влаштовувати гучні розваги. За народними віруваннями цього дня слід обережно поводитися із водою. Будь-що розлите вдома чи у дворі віщує неприємності та нещастя.