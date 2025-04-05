Все о 5 апреля: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 5 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник сегодня, 5 апреля

По новоюлианскому календарю 5 апреля церковь отмечает День священномученика Агафопода, мученика Феодула, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона Студийского, преподобной Феодоры Солунской.

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Похвала Пресвятой Богородицы отмечается всегда в пятую субботу Великого поста. Праздник очень почитаем для православных христиан, его также называют Суббота Акафиста. Был основан в Константинополе, где Богородица почиталась как покровительница города. В этот день читается акафист в честь Девы Марии.

Святые мученики Агафопод диакон и Феодул чтец были христианами в Фессалониках и умерли мученической смертью в 3 веке, когда император Диоклетиан издал указ о преследовании христиан. Феодул был молодым юношей, а Агафопод – старцем. Вдвоем они молились в тюрьме и других обращали в христианство. Они отказались отречься от веры и за это были брошены в море.

Преподобный Марк Афинский – христианский святой, отшельник, происходил из Афин. После смерти своих родителей он пошел на гору в Эфиопию и там в полном одиночестве провел более 90 лет. Святой прожил около 130 лет и скончался около 400 года.

Преподобный Платон жил в восьмом веке. Ушел монахом в монастырь на горе Олимп. Позже был избран настоятелем. Святой отличился своей непреклонностью в защите икон. А также своими выступлениями против преступных действий императора, за что не раз сидел в тюрьме.

Святая Феодора была монахиней Солунского монастыря. Девушка усердно молилась и постилась, много помогала бедным и отверженным.

Какой день ангела 5 апреля / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 5 апреля

По новому церковному календарю, действующему в Украине, 5 апреля именины празднуют Платон, Феодора и Марк.

Имя Платон имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "широкоплечий". Феодора с греческого переводится как "дар Божий". Имя Марк происходит с латинского языка, от имени римского Бога войны.

Государственные и международные праздники в этот день

Первая Конституция Украины была заключена Филиппом Орликом 5 апреля 1710 года, на казацком собрании. Интересно, что документ был составлен на двух языках – латинском и староукраинском. Первый вариант хранится в Швеции еще с 18 века. А второй вариант был найден недавно, в 2008 году, в России. Документ содержал 16 статей, определявших права и обязанности запорожских казаков.

День неонатолога, установленный 5 апреля для чествования труда врачей-неонатологов. Это специалисты, которые ухаживают за новорожденными младенцами. Неонатология занимается изучением и исследованием, как младенцы растут, развиваются, какими болезнями могут болеть и какие риски для их жизни и здоровья могут существовать. Основная задача неонатологов – позаботиться о младенце от его рождения до 28 дней.

Какой день 5 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

В прежние времена в этот день почиталась память мучеников, его называли днем Федула. Считалось, что после него уже не будет морозов. Есть несколько примет в этот день:

солнечный день предвещает жаркое лето;

дождь в этот день означает хороший урожай.

Этот период характеризуется простудными заболеваниями, поэтому в народе принято было беречься от сквозняков. Лишь после Федула впервые после зимы открывали настежь окна в домах и проветривали, поскольку воздух уже считался теплым. Были такие поговорки: "До Федули ще не раз морози були" и "Прийшов Федул – тепло роздув".

Что нельзя делать 5 апреля

Нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Запрещено употреблять алкоголь, ведь идет Великий пост. Нельзя ссориться и ругаться. Не стоит обижаться или обманывать. Также запрещены веселые развлечения, шумные гулянья и шумные вечеринки. Период поста лучше проводить в покое и тишине дома и с семьей.