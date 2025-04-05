Усе про 5 квітня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

Свято 5 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодня, 5 квітня

За новоюліанським календарем 5 квітня церква святкує День священномученика Агафопода, мученика Феодула, преподобного Марка Афінського, преподобного Платона Студійського, преподобної Феодори Солунської.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Похвала Пресвятої Богородиці святкується завжди у п’яту суботу Великого посту. Свято дуже шановане для православних християн, його також називають Субота Акафіста. Було засноване у Константинополі, де Богородиця шанувалася як заступниця та покровителька міста. Цього дня читається акафіст на честь Діви Марії.

Святі мученики Агафопод диякон і Феодул читець були християнами у Фессалоніках і померли мученицькою смертю у 3 столітті, коли імператор Діоклетіан видав указ про переслідування християн. Феодул був молодим юнаком, а Агафопод – старцем. Вдвох вони молилися у в’язниці та інших навертали у християнство. Вони відмовилися зректися віри і за це були кинуті в море.

Преподобний Марк Афінський – християнський святий, пустельник, що походив з Афін. Після смерті своїх батьків він пішов на гору до Ефіопії і там в повній самотності провів понад 90 років. Святий прожив близько 130 років і помер близько 400 року.

Преподобний Платон жив у восьмому столітті. Пішов ченцем у монастир на горі Олімп. Пізніше був обраний настоятелем. Святий відзначився своєю непохитністю у захисті ікон. А також своїми виступами проти злочинних дій імператора, за що неодноразово сидів у в’язниці.

Свята Феодора була черницею Солунського монастиря. Дівчина ревно молилася й постилася, багато допомагала бідним та знедоленим.

Який день ангела 5 квітня / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 5 квітня

За новим церковним календарем, що діє в Україні, 5 квітня іменини святкують Платон, Феодора та Марк (Марко).

Ім’я Платон має давньогрецьке походження й трактується як "широкоплечий". Феодора з грецької перекладається "дар Божий". Ім’я Марк походить із латинської мови, від імені римського Бога війни.

Державні та міжнародні свята у цей день

Перша Конституція України була укладена Пилипом Орликом 5 квітня 1710 року, на козацьких зборах. Цікаво, що документ був складений двома мовами – латинською та староукраїнською. Перший варіант зберігається у Швеції ще від 18 століття. А другий варіант був знайдений нещодавно, у 2008 році, в Росії. Документ містив 16 статей, які визначали права та обов’язки запорозьких козаків.

День неонатолога, встановлений 5 квітня для вшанування праці лікарів-неонатологів. Це спеціалісти, що доглядають новонароджених немовлят. Неонатологія займається вивченням та дослідженням, як немовляти ростуть, розвиваються, на які хвороби можуть хворіти та які ризики для їх життя та здоров’я можуть існувати. Основне завдання неонатологів – попіклуватися про немовля від його народження до 28 днів.

Який день 5 квітня / Фото: Pixabay

Народні традиції та прикмети

В народі цей день називали днем Федула. Вважалося, після нього вже не буде морозів. Є кілька прикмет цього дня:

сонячний день віщує жарке літо;

дощ цього дня означає хороший врожай.

Цей період характеризується простудними захворюваннями, тому в народі заведено було берегтися від протягів. Лише після Федула вперше після зими відкривали навстіж вікна у хатах та провітрювали будинки, оскільки повітря вже вважалося теплим. Були такі приказки: "До Федули ще не раз морози були" та "Прийшов Федул – тепло роздув".

Що не можна робити 5 квітня

Не можна їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Заборонено вживати алкоголь, адже триває Великий піст. Не можна сваритися та лаятися. Не варто ображатися чи обманювати. Також заборонені веселі розваги, гучні гулянки та вечірки. Період посту краще проводити в спокої й тиші, вдома та з родиною.