Все о 5 июня: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

5 июня / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 5 июня

По новому церковному календарю 5 июня в Украине церковь чествует священномученика Дорофея епископа Тирского, святителя Константина митрополита Киевского и всея Руси, мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Илии. Также упоминается перенос мощей благоверного Игоря, великого князя Черниговского и Киевского и Игоревская икона Богоматери.

Священномученик Дорофей был епископом финикийского города Тира. Святой руководил паствой более 50 лет. Но при императоре Юлиане отступнике возобновились гонения христиан. К тому времени Дорофею было уже 107 лет. Епископ покинул город, но его схватили воины. Умер святой в 362 году от рук язычников.

Святитель Константин жил в 12 веке и был назначен митрополитом Киева и всея Руси в Константинополе. Но между духовенством Киевской Руси тогда происходили склоки, поэтому Константин был вынужден уехать в Чернигов, где и умер.

Мученики Маркиан , Никандр, Иперехий, Аполлон, Леонид, Арий, Горгий, Селиний, Ириний и Памвон происходили из Египта. Они пострадали за веру во Христа в начале четвертого столетия. После жестокого избиения они были брошены в тюрьму, где умерли от жажды и голода.

Преподобный Феодор жил в шестом веке. Он решил вести монашескую жизнь и удалился в Иорданскую пустыню. Феодор прославился своим даром чудотворения. По преданию, путешествуя на корабле в Константинополь, он молитвой превратил морскую воду в пресную, чтобы утолить жажду мореплавателей.

Икона князя Игоря / Фото: blagovist.info

Князь Игорь Черниговский жил в 12 веке, когда шли межкняжеские войны и раздел престола. Он правил Киевом всего две недели, а затем был взят в плен. Князь Игорь пожелал принять монашество и уйти от борьбы за власть. В Киевском Федоровском монастыре князь нес свой монашеский подвиг, пребывая в посте и молитве.

Князь погиб мученической смертью. Разъяренная толпа Киевлян ворвалась в монастырь с целью убить Игоря, поскольку считали его виновным в заговоре против киевского князя того времени Изяслава. Его изуродованное тело было похоронено в окрестностях Киева. Брат Игоря Святослав 5 июня 1150 с почестями перенес мощи князя Игоря в Чернигов в Кафедральный Спасский собор.

Именины и день ангела 5 июня

По новоюлианскому календарю 5 июня именины празднуют Игорь, Леонид, Маркиян.

Игорь – имя древнескандинавского происхождения, в переводе имеет значение "богатый" или "тот, кого защищают".

– имя древнескандинавского происхождения, в переводе имеет значение "богатый" или "тот, кого защищают". Леонид – происходит из древнегреческого языка, означает "подобный льву".

– происходит из древнегреческого языка, означает "подобный льву". Маркиян – происходит из латинского языка, образованного от имени римского бога войны Марса.

День ангела 5 июня / Фото: LIGA.net

Народные традиции и приметы

В народном календаре 5 июня связано с русалками. По славянским представлениям русалки – умершие души, которые могут ходить среди людей в особенные дни. В этот день начиналась так называемая Русальная неделя перед Троицей. В четверг всегда наблюдали за погодой и заметили несколько примет:

туман над водой прогнозирует урожай грибов;

роса предполагает хороший урожай овощей;

если в этот день будет солнечная погода, то будет много зерна;

сильный запах травы утром, предсказывает дождь до вечера;

дождь прогнозирует дождливое лето.

Что нельзя делать 5 июня

В народе в этот день опасались русалок, поэтому старались ни в коем случае их не разгневать. Нельзя было стирать и плакать. Среди народных предрассудков нельзя долго спать и бездельничать. По христианским верованиям нельзя ссориться, злословить, обманывать и сердиться. Запрещено употреблять алкоголь.