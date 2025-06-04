Усе про 5 червня: яке свято, день ангела та що не можна робити

5 червня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 5 червня

За новим церковним календарем 5 червня в Україні церква вшановує священномученика Дорофея єпископа Тирського, святителя Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона, преподобного Федора, чудотворця. Також згадується перенесення мощів благовірного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського та Ігорівська ікона Богоматері.

Священномученик Дорофей був єпископом фінікійського міста Тіра. Святий керував паствою понад 50 років. Але за імператора Юліана відступника поновилися гоніння християн. На той час Дорофею було вже 107 років. Єпископ покинув місто, але його схопили воїни. Помер святий у 362 році від рук язичників.

Святитель Костянтин жив у 12 столітті й був призначений митрополитом Києва та всієї Русі у Константинополі. Але між духовенством Київській Русі тоді відбувалися чвари, тому Костянтин був змушений поїхати до Чернігова, де і помер.

Мученики Маркіан, Никандр, Іперехій, Аполлон, Леонід, Арій, Горгій, Селіній, Іриній та Памвон походили з Єгипту. Вони постраждали за віру в Христа на початку четвертого століття. Після жорстокого побиття вони були кинуті до в’язниці, де померли від спраги та голоду.

Преподобний Феодор жив у шостому столітті. Він вирішив вести чернече життя й віддалився до Йорданської пустелі. Феодор прославився своїм даром чудотворення. За переказами, мандруючи на кораблі до Константинополя, він молитвою перетворив морську воду на прісну, щоб втамувати спрагу мореплавців.

Ікона князя Ігоря / Фото: blagovist.info

Князь Ігор Чернігівський жив у 12 столітті, коли тривали міжкнязівські війни й розділ престолу. Він правив Києвом всього два тижні, а потім був узятий у полон. Князь Ігор побажав прийняти чернецтво й відійти від боротьби за владу. У Київському Федорівському монастирі князь ніс свій чернечий подвиг, перебуваючи у пості й молитві.

Князь загинув мученицькою смертю. Розлючений натовп Киян увірвався до монастиря з метою вбити Ігоря, оскільки вважали його винним у змові проти київського князя того часу Ізяслава. Його понівечене тіло було поховане на околицях Києва. Брат Ігоря Святослав 5 червня 1150 року з почестями переніс мощі князя Ігоря до Чернігова у Кафедральний Спаський собор.

Іменини та день ангела 5 червня

За новоюліанським календарем 5 червня іменини святкують Ігор, Леонід, Маркіян.

Ігор - ім’я давньоскандинавського походження, у перекладі має значення "багатий" або "той, кого захищають".

- ім’я давньоскандинавського походження, у перекладі має значення "багатий" або "той, кого захищають". Леонід -походить з давньогрецької мови, означає "подібний леву".

-походить з давньогрецької мови, означає "подібний леву". Маркіян - походить з латинської мови, утворене від імені римського бога війни Марса.

День ангела 5 червня / Фото: LIGA.net

Народні традиції та прикмети

В народному календарі 5 червня пов’язане з русалками. За слов’янськими уявленнями русалки – померлі душі, що можуть ходити поміж людей в особливі дні. Цього дня розпочинався так званий Русальний тиждень перед Трійцею. У четвер завжди спостерігали за погодою, й помітили кілька прикмет:

туман над водою прогнозує урожай грибів;

роса передбачає гарний урожай овочів;

якщо погода сонячна й тепла цього дня, то буде багато зерна;

сильний запах трави зранку віщує дощ до вечора;

дощ прогнозує дощове літо.

Що не можна робити 5 червня

В народі цього дня побоювалися русалок, тому прагнули ні в якому разі їх не розгнівати. Не можна було прати та плакати. Серед народних забобонів, не можна довго спати та ледарювати. За християнськими віруваннями не можна сваритися, лихословити, обманювати та сердитися. Заборонено вживати алкоголь.