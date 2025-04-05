Все о 6 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 6 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 6 апреля

В Украине православная церковь чтит преподобную Марию Египетскую, святителя Евтихия Константинопольского, святителя Мефодия Моравского и 120 персидских мучеников.

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Мария Египетская – христианская святая, которая была грешницей, но покаявшись ушла в пустыню и в одиночестве 48 лет молилась о прощении своих грехов. Христиане чтят Марию Египетскую вместе с Андреем Критским, как наставников в покаянии. В храме читается особая служба – Мариино стояние, побуждающее верующих каяться в своих грехах и молиться за их отпущение.

Евтихий Константинопольский – православный святой. Юношей, получив хорошее образование, ушел в монахи. За верную службу был назначен архимандритом всех амасийских монастырей. Позже занял патриарший престол в Константинополе. Из-за борьбы против ереси был лишен кафедры и сослан в изгнание. Через 12 лет ссылки вернулся на кафедру. В 582 году святой умер после празднования Пасхи в Проводное воскресенье.

Памятник Мефодию в Моравии / Фото: Википедия

Мефодий Моравский – равноапостольный святой, архиепископ Большой Моравии. Именно Мефодий вместе со своим братом Кириллом создали славянский алфавит. До служения Господу Мефодий строил военную карьеру и преподавал в Константинопольском университете. Святой занимался переводом Библии на славянский язык.

Святые 120 мучеников были взяты в плен персами в четвертом веке. Пленные были сожжены за свое вероисповедание.

Именины и день ангела 6 апреля

По новоюлианскому календарю 6 апреля свои именины празднуют Мефодий и Мария. Имя Мария происходит с иврита и означает – "высокая", "величественная" или "возвышенная". Мефодий происходит из греческого языка и трактуется как "учение" и "знание".

Какой день ангела 6 апреля / Фото: Pixabay

Международные праздники в этот день

Международный день спорта во благо мира и развития – праздник молодой, введенный ООН с целью распространения спорта, как способа оздоровления и укрепления. Инициатива стремится объединять народы и нации в спортивных соревнованиях и событиях ради мира и сотрудничества.

День геолога в Украине отмечается каждое первое воскресенье апреля. Профессиональный праздник всех геологов был основан еще в Советском Союзе в 1966 году. Но с восстановлением независимости в Украине поддержали праздник всех работников геологии.

Всемирный день настольного тенниса установлен в 2015 году Международной федерацией настольного тенниса. Инициативу поддержали около 50 стран.

Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

В народе говорили: "Если на Марьин день половодье, то будет густая трава". Также в этот день наблюдали:

если ночь будет звездная, то будет богатый урожай;

туман с утра означает сухую погоду на целый месяц;

сильные ветры предупреждают о плохом урожае летом.

В этот день считается хорошей приметой покормить бездомное животное.

Что нельзя делать завтра, 6 апреля

Нельзя ссориться и спорить. Запрещено употреблять алкоголь. Продолжается Пасхальный пост, поэтому нельзя есть скоромного. Не стоит в этот день вспоминать старые обиды или завидовать кому-нибудь. Лучше провести день в положительных мыслях и в спокойной, тихой атмосфере.