С Днем ангела Марии: когда отмечать именины Марии по церковному календарю в 2025 году

Когда праздновать День ангела Марии в 2025 году по новому и старому календарю. Значение имени и красивые поздравления для именинниц

Поздравление с Днем ангела Марии / Фото: depositphotos

Имя Мария является одним из самых распространенных и уважаемых в христианском мире. Оно имеет глубокое духовное значение и связано со многими праздниками, посвященными Пресвятой Богородице и святым женщинам, по имени Мария.

Когда день ангела Марии в 2025 году

Именины Марии отмечаются в дни, когда чествуют Пресвятую Богородицу и святых с этим именем. Сегодня у нас есть два календаря. Действующий календарь ПЦУ – новоюлианский, даты которого совпадают с григорианским. И юлианский, который был действителен в Украине до 2023 года, но им все еще пользуется много верующих.

Смена церковного календаря повлияла и на даты праздников Марии. Поэтому для каждого праздника указано две даты: первая – по новоюлианскому календарю, вторая – по юлианскому.

С Днем ангела Марии / фото: depositphotos

Основные даты именин Марии в 2025 году

2 февраля / 15 февраля – Сретение Господне. Это великий христианский праздник, когда отмечается встреча младенца Иисуса с праведным Симеоном в храме. В этом событии особое место занимает Дева Мария, принесшая своего Сына в храм.

– Сретение Господне. Это великий христианский праздник, когда отмечается встреча младенца Иисуса с праведным Симеоном в храме. В этом событии особое место занимает Дева Мария, принесшая своего Сына в храм. 25 марта / 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии радостное известие о рождении Спасителя.

– Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день архангел Гавриил возвестил Деве Марии радостное известие о рождении Спасителя. 1 апреля / 14 апреля – Память преподобной Марии Египетской. Она является примером покаяния и духовного подвига, поскольку после грешной жизни решила посвятить себя Богу и провела много лет в пустыне в молитве и одиночестве.

– Память преподобной Марии Египетской. Она является примером покаяния и духовного подвига, поскольку после грешной жизни решила посвятить себя Богу и провела много лет в пустыне в молитве и одиночестве. 22 июля / 4 августа – День памяти мироносицы Марии Магдалины. Она была одной из ближайших последовательниц Иисуса Христа и первой увидела Его после воскресения.

– День памяти мироносицы Марии Магдалины. Она была одной из ближайших последовательниц Иисуса Христа и первой увидела Его после воскресения. 15 августа / 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати праздников, отмечающий завершение земной жизни Девы Марии и ее переход в Царство Небесное.

– Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати праздников, отмечающий завершение земной жизни Девы Марии и ее переход в Царство Небесное. 8 сентября / 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день почитается память преподобного Иисуса Христа.

– Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день почитается память преподобного Иисуса Христа. 1 октября / 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. По легенде Богородица явилась святому Андрею Юродивому во Влахернском храме в Константинополе и протянула свой омофор над христианами, защищая их от врагов.

– Покров Пресвятой Богородицы. По легенде Богородица явилась святому Андрею Юродивому во Влахернском храме в Константинополе и протянула свой омофор над христианами, защищая их от врагов. 26 декабря / 8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Этот день посвящен прославлению Девы Марии после Рождества Христова, когда церковь чтит ее особую роль в рождении Спасителя.

Выбор даты для празднования Дня ангела Марии зависит от личных симпатий и традиций конкретной церкви. Многие отмечают именины в ближайший праздник Богородицы или день памяти одной из Марий, ставших святыми.

Значение имени Мария

Имя Мария имеет древнее происхождение и многозначную этимологию. Оно происходит от древнееврейского имени מִרְיָם (Мириям) и имеет несколько возможных значений: "желаемый ребенок", "горькая" или "печальная", "дама" или "высокая".

В христианской традиции имя Мария ассоциируется с чистотой, смирением и материнской любовью, потому что именно так звали мать Иисуса Христа.

Красивые поздравления с Днем ангела Марии

Предлагаем несколько теплых поздравлений для Марии в ее День ангела:

"Дорогая Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть Пресвятая Богородица оберегает тебя на каждом шагу, дарит мир, радость и добрую судьбу. Желаю, чтобы твоя жизнь была исполнена любви и счастья."

"С именинами, Мария! Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, защищая от неурядиц и ведя по пути добра. Желаю тебе здоровья, успехов во всех начинаниях и неугасимой веры в сердце."

Хорошее поздравление с Днем ангела Марии / фото: Liga.net

Картинки с Днем ангела Марии / фото: Liga.net

Надеемся, что эти приветствия помогут вам выразить свою любовь и уважение к Марии в ее особый день.