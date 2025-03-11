З Днем ангела Марії: коли відзначати іменини Марії за церковним календарем у 2025 році
Ім'я Марія є одним із найпоширеніших та найшанованіших у християнському світі. Воно має глибоке духовне значення та пов'язане з багатьма святами, присвяченими Пресвятій Богородиці та святим жінкам, на ім'я Марія.
Коли день ангела Марії у 2025 році
Іменини Марії відзначаються у дні, коли вшановують Пресвяту Богородицю та святих з цим іменем. Сьогодні у нас є два церковних календарі. Чинний календар ПЦУ – новоюліанський, дати якого збігаються з григоріанським. І юліанський, який був дійсний в Україні до 2023 року, але ним все ще користується багато вірян.
Зміна церковного календаря вплинула й на дати Маріїних свят. Тому для кожного свята вказано два варіанти: перша дата – за новоюліанським календарем, друга – за юліанським.
Основні дати іменин Марії у 2025 році
- 2 лютого / 15 лютого – Стрітення Господнє. Це велике християнське свято, коли відзначається зустріч немовляти Ісуса з праведним Симеоном у храмі. У цій події особливе місце займає Діва Марія, яка принесла свого Сина до храму.
- 25 березня / 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день архангел Гавриїл сповістив Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя.
- 1 квітня / 14 квітня – Пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона є прикладом покаяння і духовного подвигу, оскільки після грішного життя вирішила присвятити себе Богові й провела багато років у пустелі в молитві та самотності.
- 22 липня / 4 серпня – День пам'яті мироносиці Марії Магдалини. Вона була однією з найближчих послідовниць Ісуса Христа і першою побачила Його після воскресіння.
- 15 серпня / 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадесятих свят, яке відзначає завершення земного життя Діви Марії та її перехід у Царство Небесне.
- 8 вересня / 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день вшановується народження Діви Марії, яка згодом стала Матір'ю Ісуса Христа.
- 1 жовтня / 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, Богородиця явилася святому Андрію Юродивому у Влахернському храмі в Константинополі та простягнула свій омофор над християнами, захищаючи їх від ворогів.
- 26 грудня / 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений прославленню Діви Марії після Різдва Христового, коли церква вшановує її особливу роль у народженні Спасителя.
Вибір дати для святкування Дня ангела Марії залежить від особистих уподобань та традицій конкретної церкви. Багато людей відзначають іменини у найближче свято Богородиці або день пам’яті однієї з Марій, які стали святими.
Значення імені Марія
Ім'я Марія має давнє походження та багатозначну етимологію. Воно походить від давньоєврейського імені מִרְיָם (Мір'ям) і має кілька можливих значень: "бажана дитина", "гірка" або "сумна", "пані" або "висока".
У християнській традиції ім'я Марія асоціюється з чистотою, смиренням та материнською любов'ю, оскільки саме так звали матір Ісуса Христа.
Гарні привітання з Днем ангела Марії
Пропонуємо декілька теплих привітань для Марії в її День ангела:
- "Дорога Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай Пресвята Богородиця оберігає тебе на кожному кроці, дарує мир, радість та добру долю. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене любові та щастя."
- "З іменинами, Маріє! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від негараздів та ведучи шляхом добра. Бажаю тобі здоров'я, успіхів у всіх починаннях та незгасної віри у серці."
Сподіваємося, що ці привітання допоможуть вам висловити свою любов та повагу до Марії в її особливий день.