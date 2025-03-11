З Днем ангела Марії: коли відзначати іменини Марії за церковним календарем у 2025 році

Коли святкувати День ангела Марії у 2025 році за новим та старим календарем. Значення імені та гарні привітання для іменинниць

Привітання з Днем ангела Марії / Фото: depositphotos

Ім'я Марія є одним із найпоширеніших та найшанованіших у християнському світі. Воно має глибоке духовне значення та пов'язане з багатьма святами, присвяченими Пресвятій Богородиці та святим жінкам, на ім'я Марія.

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Коли день ангела Марії у 2025 році

Іменини Марії відзначаються у дні, коли вшановують Пресвяту Богородицю та святих з цим іменем. Сьогодні у нас є два церковних календарі. Чинний календар ПЦУ – новоюліанський, дати якого збігаються з григоріанським. І юліанський, який був дійсний в Україні до 2023 року, але ним все ще користується багато вірян.

Зміна церковного календаря вплинула й на дати Маріїних свят. Тому для кожного свята вказано два варіанти: перша дата – за новоюліанським календарем, друга – за юліанським.

З Днем ангела Марії / фото: depositphotos

Основні дати іменин Марії у 2025 році

2 лютого / 15 лютого – Стрітення Господнє. Це велике християнське свято, коли відзначається зустріч немовляти Ісуса з праведним Симеоном у храмі. У цій події особливе місце займає Діва Марія, яка принесла свого Сина до храму.

– Стрітення Господнє. Це велике християнське свято, коли відзначається зустріч немовляти Ісуса з праведним Симеоном у храмі. У цій події особливе місце займає Діва Марія, яка принесла свого Сина до храму. 25 березня / 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день архангел Гавриїл сповістив Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя.

– Благовіщення Пресвятої Богородиці. У цей день архангел Гавриїл сповістив Діві Марії радісну звістку про народження Спасителя. 1 квітня / 14 квітня – Пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона є прикладом покаяння і духовного подвигу, оскільки після грішного життя вирішила присвятити себе Богові й провела багато років у пустелі в молитві та самотності.

– Пам'ять преподобної Марії Єгипетської. Вона є прикладом покаяння і духовного подвигу, оскільки після грішного життя вирішила присвятити себе Богові й провела багато років у пустелі в молитві та самотності. 22 липня / 4 серпня – День пам'яті мироносиці Марії Магдалини. Вона була однією з найближчих послідовниць Ісуса Христа і першою побачила Його після воскресіння.

– День пам'яті мироносиці Марії Магдалини. Вона була однією з найближчих послідовниць Ісуса Христа і першою побачила Його після воскресіння. 15 серпня / 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадесятих свят, яке відзначає завершення земного життя Діви Марії та її перехід у Царство Небесне.

– Успіння Пресвятої Богородиці. Це одне з дванадесятих свят, яке відзначає завершення земного життя Діви Марії та її перехід у Царство Небесне. 8 вересня / 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день вшановується народження Діви Марії, яка згодом стала Матір'ю Ісуса Христа.

– Різдво Пресвятої Богородиці. У цей день вшановується народження Діви Марії, яка згодом стала Матір'ю Ісуса Христа. 1 жовтня / 14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, Богородиця явилася святому Андрію Юродивому у Влахернському храмі в Константинополі та простягнула свій омофор над християнами, захищаючи їх від ворогів.

– Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, Богородиця явилася святому Андрію Юродивому у Влахернському храмі в Константинополі та простягнула свій омофор над християнами, захищаючи їх від ворогів. 26 грудня / 8 січня – Собор Пресвятої Богородиці. Цей день присвячений прославленню Діви Марії після Різдва Христового, коли церква вшановує її особливу роль у народженні Спасителя.

Вибір дати для святкування Дня ангела Марії залежить від особистих уподобань та традицій конкретної церкви. Багато людей відзначають іменини у найближче свято Богородиці або день пам’яті однієї з Марій, які стали святими.

Значення імені Марія

Ім'я Марія має давнє походження та багатозначну етимологію. Воно походить від давньоєврейського імені מִרְיָם (Мір'ям) і має кілька можливих значень: "бажана дитина", "гірка" або "сумна", "пані" або "висока".

У християнській традиції ім'я Марія асоціюється з чистотою, смиренням та материнською любов'ю, оскільки саме так звали матір Ісуса Христа.

Гарні привітання з Днем ангела Марії

Пропонуємо декілька теплих привітань для Марії в її День ангела:

"Дорога Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай Пресвята Богородиця оберігає тебе на кожному кроці, дарує мир, радість та добру долю. Бажаю, щоб твоє життя було сповнене любові та щастя."

"З іменинами, Маріє! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищаючи від негараздів та ведучи шляхом добра. Бажаю тобі здоров'я, успіхів у всіх починаннях та незгасної віри у серці."

Гарне привітання з Днем ангела Марії / фото: Liga.net

Картинки з Днем ангела Марії / фото: Liga.net

Сподіваємося, що ці привітання допоможуть вам висловити свою любов та повагу до Марії в її особливий день.