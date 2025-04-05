Усе про 6 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 6 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 6 квітня

В Україні православна церква вшановує преподобну Марію Єгипетську, святителя Євтихія Константинопольського, святителя Мефодія Моравського та 120 перських мучеників.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Марія Єгипетська – християнська свята, яка була грішницею, але покаявшись пішла в пустелю й на самоті впродовж 48 років молилася про прощення своїх гріхів. Християни шанують Марію Єгипетську разом з Андрієм Критським, як наставників у покаянні. У храмі читається особлива служба – Маріїне стояння, що спонукає вірян каятися у своїх гріхах і молитися за їх відпущення.

Євтихій Константинопольський – православний святий. Юнаком, здобувши хорошу освіту, пішов у ченці. За вірну службу був призначений архімандритом всіх амасійских монастирів. Пізніше посів на патріарший престол у Константинополі. Через боротьбу проти єресі був позбавлений кафедри та засланий у вигнання. Через 12 років заслання повернувся на кафедру. У 582 році святий помер після святкування Великодня у Провідну неділю.

Пам'ятник Мефодію в Моравії / Фото: Вікіпедія

Мефодій Моравський – рівноапостольний святий, архієпископ Великої Моравії. Саме Мефодій разом зі своїм братом Кирилом створили слов’янську абетку. До служіння Господу Мефодій будував військову кар’єру та викладав у Константинопольському університеті. Святий перекладав Біблію на слов’янську мову.

Святі 120 мучеників були взяті у полон персами у четвертому столітті. Полонені були спалені живцем за своє віросповідання.

Іменини та день ангела 6 квітня

За новоюліанським календарем 6 квітня свої іменини святкують Мефодій та Марія. Ім’я Марія походить з івриту й означає "висока", "велична" або "піднесена". Мефодій походить з грецької мови й трактується як "вчення" та "знання".

Який день ангела 6 квітня / Фото: Pixabay

Міжнародні свята у цей день

Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку – свято молоде, започатковане ООН з метою поширення спорту, як способу оздоровлення та зміцнення. Також ініціатива має на меті об’єднувати народи й нації у спортивних змаганнях і подіях задля миру та співпраці.

День геолога в Україні відзначається кожну першу неділю квітня. Професійне свято усіх геологів було засноване ще у Радянському Союзі 1966 року. Але з відновленням незалежності в Україні підтримали свято всіх працівників геології.

Всесвітній день настільного тенісу встановлений 2015 року Міжнародною федерацією настільного тенісу. Ініціативу підтримало близько 50 країн.

Фото: Pixabay

Народні традиції та прикмети

У народі говорили: "Якщо на Маріїн день повінь, то вродить густа трава". Також у цей день спостерігали:

якщо ніч буде зоряна, то буде багатий урожай;

туман зранку означає суху погоду на цілий місяць;

сильні вітри попереджають про поганий урожай влітку.

Цього дня вважається хорошою прикметою погодувати бездомну тваринку.

Що не можна робити завтра, 6 квітня

Не можна сваритися та сперечатися. Заборонено вживати алкоголь. Триває Великодній піст, тож не можна їсти скоромного. Не варто цього дня згадувати старі образи або заздрити комусь. Краще провести день у позитивних думках і спокійній, тихій атмосфері.