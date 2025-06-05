Все о 6 июня: какой праздник, День ангела и что нельзя делать

Какой праздник отмечает православная церковь в Украине 6 июня? Праздники и именины по новому календарю, народные традиции

6 июня (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 6 июня

По новому церковному календарю в Украине 6 июня чествуют преподобного Виссариона чудотворца Египетского, преподобного Иллариона Нового, преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сусанны.

Преподобный Виссарион по происхождению был египтянином. Он стремился к монашеской жизни и потому посещал святые места, был в Иерусалиме и Иорданской пустыне. Когда стал монахом, проводил время в безмолвии. Однажды простоял, не двигаясь, 40 дней и 40 ночей.

Преподобный Илларион Новый был игуменом Пеликитского монастыря. Преподобный был убит в 754 году, когда в период иконоборчества в монастырь ворвались воины. Они разбили много икон, а некоторые забрали с собой. Монахи монастыря были жестоко искалечены или убиты.

Святые мученицы Фекла, Архелая и Сусанна пострадали за веру Христову в 293 году, во время гонений христиан при правлении императора Диоклетиана. Святые ушли из монастыря, чтобы скрыться в римской провинции. Но и там заметили их проповедь и верность вере, поэтому их казнили.

Именины и День ангела 6 июня

По Новоюлианскому календарю 6 июня День ангела Сусанны. Это имя, происходящее из древнего иврита, в переводе означает "лилия".

День ангела 6 июня (Фото: LIGA.net)

Народные традиции и приметы

На 6 июня выпадает пятница перед Троицкой поминальной субботой, или же Клечальной субботой. По народным традициям уже идет Клечальная, или Русальная неделя. В Украине распространены следующие приметы:

обильная роса предвещает ветреную погоду;

если росы с утра нет, то следует ожидать дождя;

много комаров сообщают о сухом жарком июле;

если громко квакают лягушки, то завтра будет хорошая погода;

если день солнечный и ясный – лето должно быть урожайным.

Что нельзя делать 6 июня

6 июня выпадает на пятницу, поэтому по христианским традициям следует соблюдать пост в этот день, не есть мясо, яйца и молочные продукты. Нельзя ссориться, злословить, желать кому-то зла и сплетничать. Запрещено в постный день употреблять алкоголь. В народе говорят, что ссора в этот день затянется надолго, а отданные взаймы деньги никогда не вернешь.