Усе про 6 червня: яке свято, День ангела та що не можна робити

Яке свято відзначає православна церква в Україні 6 червня? Свята та іменини за новим календарем, народні традиції

6 червня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 6 червня

За новим церковним календарем в Україні 6 червня вшановують преподобного Віссаріона чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Фекли і Сусанни.

Преподобний Віссаріон за походженням був єгиптянином. Він прагнув чернечого життя і тому відвідував святі місця, був у Єрусалимі та Йорданській пустелі. Коли став ченцем, проводив час у безмовності. Одного разу простояв, не рухаючись, 40 днів та 40 ночей.

Преподобний Іларіон Новий був ігуменом Пелікітського монастиря. Преподобний був убитий у 754 році, коли у період іконоборства до монастиря увірвалися воїни. Вони розтрощили багато ікон, а деякі забрали з собою. Ченців монастиря було жорстоко скалічено або вбито.

Святі мучениці Фекла, Архелая і Сусанна постраждали за віру Христову 293 року, під час гонінь християн за правління імператора Діоклетіана. Святі пішли з монастиря, щоб сховатися у римській провінції. Але й там помітили їхню проповідь та відданість вірі, тому їх було страчено.

Іменини та День ангела 6 червня

За Новоюліанським календарем 6 червня День ангела Сусанни. Це ім’я, що походить з давнього івриту, в перекладі означає "лілія".

День ангела 6 червня (Фото: LIGA.net)

Народні традиції та прикмети

На 6 червня випадає п’ятниця перед Троїцькою поминальною суботою, або ж Клечальною суботою. За народними традиціями вже триває Клечальний, або Русальний тиждень. В Україні поширені такі прикмети:

рясна роса віщує вітряну погоду;

якщо роси зранку немає, то слід чекати дощу;

багато комарів сповіщають про сухий спекотний липень;

якщо голосно квакають жаби, то завтра буде хороша погода;

якщо день сонячний та ясний – літо має бути врожайним.

Що не можна робити 6 червня

6 червня випадає на п’ятницю, тож за християнськими традиціями слід дотримуватися посту в цей день, не їсти м’ясо, яйця та молочні продукти. Не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла та пліткувати. Заборонено у пісний день вживати алкоголь. У народі кажуть, що сварка цього дня затягнеться надовго, а віддані в борг гроші ніколи не повернеш.