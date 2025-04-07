Все о 8 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

В народных обычаях день сопровождался особыми ритуалами и обрядами

Праздник 8 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 8 апреля

По новоюлианскому календарю церковь в Украине 8 апреля почитает апостолов Иродиона, Руфа и других; преподобного Руфа Киево-Печерского, мученика Павсилипа, святителя Калестина – папу Римского; святителя Нифонта Новогородского.

Святые апостолы Иродион, Руфь и другие были апостолами из 70, учениками 12 апостолов Христовых. Апостолы известны своими проповедями христианства и пророчествами.

Преподобный Руф-затворщик был монахом Киево-Печерского монастыря в 14 веке. Отличался своим благочестием. Похоронен в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святой мученик Павсилип пострадал за веру Христову во втором веке во времена императора Адриана. На него донесли язычники и святого сразу же заковали в кандалы.

Святитель Келестин имел хорошее образование и был очень почитаем среди духовенства. Вел добродетельную жизнь и был ревностным последователем христианства. Был избран Папой Римским с 422 по 432 год. Отличился даром проповеди.

Святитель Нифонт был епископом Новгородским и монахом Киево-Печерской лавры. Жил во времена князя Святослава Ольговича. Есть свидетельства, что святой отказался венчать князя с дочерью половецкого хана, поскольку христианам не предстоит жениться на иноверцах.

Построил Новгородскую церковь Пресвятой Богородицы. Имя Нифонта упоминается в "Киево-Печерском патерике", в Ипатьевской летописи, "Житиях святых" архиепископа Филарета. Святитель Нифонт включен в Собор Новгородских святых, который почитается в третье воскресенье после Троицы.

Именины и день ангела 8 апреля

По новому церковному календарю в этот день именины празднуют Родион, Руфь и Нифонт.

Имя Родион происходит из древнегреческого языка и означает "герой". Руфь с латыни переводится как "рыжий". Нифонт распространен среди православных христиан, по происхождению – греческое, трактуется, как "рассудительный", "рассудительный".

С днем ангела 8 апреля / Liga.net

Государственные и международные праздники в этот день

Международный день буддизма – праздник в честь одной из самых распространенных религий мира. Дата избрана в честь дня рождения основателя этого учения – Будды Шакьямуни. Буддизм зародился в Древней Индии и сейчас является самой распространенной религией на Востоке. Одними из философских постулатов есть вера в карму и реинкарнацию.

Международный день конкурса красоты отмечается ежегодно с 2018 года, призванный отметить конкурсы красоты и участвующих в них женщин.

Народные традиции и приметы

В народе называли 8 апреля днем Родиона и Руфы. Наши предки верили, что в этот день встречаются Солнце и Луна. В древних украинских еще дохристианских традициях проводили обряды чествования диких зверей и пресмыкающихся.

Наши предки верили, что в этот день вылазит из-под земли разное гадье, но ни в коем случае нельзя его убивать. Нельзя было задевать ни змею, ни ящерицу, ни гадюку. Существовало поверье, что на земле появляются загадочные существа – Руфы.

Хозяйки выносили впервые во двор маленьких цыплят и гусят. Делать это нужно было с завязанными глазами, считалось это защитит от воронов и коршунов.

Приметы 10 апреля / Фото: Pixabay

Доброй приметой считалось увидеть журавлей. Тогда сразу бежали по горсть проса и размешивали ее с комом земли. Когда просо высеять, будет щедрый урожай.

Дети собирали соломинки и укладывали в гусиное гнездо, на приплод скота и хорошую яйценоскость птицы.

Молодые девушки, когда слышали гром в этот день, бежали умываться и утирались красным полотенцем, верили, что это сохранит красоту. А мужчины прижимались к дереву, чтобы не болела спина во время жатвы.

Хорошая погода в этот день предвещала теплое лето, а пасмурный день предсказывал холодное и дождливое.

Что нельзя делать 8 апреля

Продолжается Вербная неделя, последняя неделя перед Страстной седмицей, поэтому верующие особенно соблюдают пост. В этот день не рекомендуется есть мясное, молочное и яйца, однако можно приготовить вкусные блюда по рецептам из нашего меню на Великий пост.

Также запрещено:

желать кому-то зла и злословить;

отказывать в помощи и подаянии;

устраивать застолье и развлекаться.

Лучше провести день в молитве, помочь кому-то из родных, сделать что-нибудь хорошее.