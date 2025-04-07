Усе про 8 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 8 квітня
За новоюліанським календарем церква в Україні 8 квітня вшановує апостолів Іродіона, Руфа та інших; преподобного Руфа Києво-Печерського, мученика Павсилипа, святителя Калестина – папу Риимського; святителя Нифонта Новогородського.
Святі апостоли Іродіон, Руф та інші були апостолами із 70, учнями 12 апостолів Христових. Апостоли відомі своїми проповідями християнства та пророцтвами.
Преподобний Руф-затвірник був ченцем Києво-Печерського монастиря у 14 столітті. Вирізнявся своїм благочестям. Похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.
Святий мученик Павсилип постраждав за віру Христову у другому столітті за часів імператора Адріана. На нього донесли язичники, і святого одразу ж закували в кайдани.
Святитель Келестин мав хорошу освіту й був дуже шанований серед духовенства. Вів доброчесне життя і був ревним послідовником християнства. Був обраний був Папою Римським з 422 по 432 рік. Відзначився даром проповідування.
Святитель Нифонт був єпископом Новгородським і ченцем Києво-Печерської лаври. Жив за часів князя Святослава Ольговича. Існують свідчення, що святий відмовився вінчати князя з дочкою половецького хана, оскільки християнам не належить одружуватися з іновірцями.
Збудував Новгородську церкву Пресвятої Богородиці. Ім'я Нифонта згадується у "Києво-Печерському патерику", в Іпатіївському літописі, "Житіях святих" архиєпископа Філарета. Святитель Нифонт включений до Собору Новгородських святих, який вшановується в третю неділю після Трійці.
Іменини та день ангела 8 квітня
За новим церковним календарем цього дня іменини святкують Родіон, Руф та Нифонт.
Ім’я Родіон походить з давньогрецької мови й означає "герой". Руф з латини перекладається як "рудий". Нифонт поширене серед православних християн, за походженням – грецьке, трактується як "розважливий", "розсудливий".
Державні та міжнародні свята у цей день
Міжнародний день буддизму – свято на честь однієї з найбільш поширених релігій світу. Дата обрана на честь дня народження засновника цього вчення – Будди Шак’ямуні. Буддизм зародився в Давній Індії і зараз є найпоширенішою релігією на Сході. Одними з філософських постулатів є віра в карму та реінкарнацію.
Міжнародний день конкурсу краси відзначається щороку з 2018 року, покликаний відзначити конкурси краси та жінок, що беруть у них участь.
Народні традиції та прикмети
В народі називали 8 квітня днем Родіона і Руфи. Наші предки вірили, що цього дня зустрічаються Сонце та Місяць. В давніх українських ще дохристиянських традиціях проводили обряди вшанування диких звірів та плазунів.
Як розповідає Василь Скуратівський у своїй книзі "Місяцелик", наші пращури вірили, що в цей день вилазить з-під землі різне гаддя, але ні в якому разі не можна його убивати. Не можна було зачіпати ні змію, ні ящірку, ні гадюку. Існувало повір’я, що із землі з’являються загадкові істоти – Руфи.
Господині виносили вперше на подвір’я маленьких курчат та гусят. Робити це потрібно було із зав’язаними очима, вважалося це захистить від воронів та шулік.
Доброю прикметою вважалося побачити журавлів. Тоді одразу бігли по жменю проса розмішували її з грудкою землі. Коли просо висіяти, буде щедрий врожай.
Діти збирали соломинки й укладали до гусячого гнізда, на приплід худоби та добру несучість птиці.
Молоді дівчата, якщо чули грім цього дня, бігли вмиватися й витиралися червоним рушником, вірили, що це збереже красу. А чоловіки притулялися до дерева, щоб не боліла спина під час жнив.
Гарна погода цього дня віщувала тепле літо, а похмурий день передбачав холодне й дощове.
Що не можна робити 8 квітня
Триває Вербний тиждень, останній тиждень перед Страсною седмицею, тому віряни особливо дотримуються посту. У цей день не рекомендується їсти м'ясне, молочне та яйця, проте можна приготувати пісні смачні страви за рецептами з нашого меню на Великий піст.
Також не можна:
бажати комусь зла та злословити;
відмовляти у допомозі та милостині;
влаштовувати застілля та розважатися.
Варто провести день у молитві, допомогти комусь з рідних, зробити щось хороше.