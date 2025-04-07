Усе про 8 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

Свято 8 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 8 квітня

За новоюліанським календарем церква в Україні 8 квітня вшановує апостолів Іродіона, Руфа та інших; преподобного Руфа Києво-Печерського, мученика Павсилипа, святителя Калестина – папу Риимського; святителя Нифонта Новогородського.

Святі апостоли Іродіон, Руф та інші були апостолами із 70, учнями 12 апостолів Христових. Апостоли відомі своїми проповідями християнства та пророцтвами.

Преподобний Руф-затвірник був ченцем Києво-Печерського монастиря у 14 столітті. Вирізнявся своїм благочестям. Похований у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святий мученик Павсилип постраждав за віру Христову у другому столітті за часів імператора Адріана. На нього донесли язичники, і святого одразу ж закували в кайдани.

Святитель Келестин мав хорошу освіту й був дуже шанований серед духовенства. Вів доброчесне життя і був ревним послідовником християнства. Був обраний був Папою Римським з 422 по 432 рік. Відзначився даром проповідування.

Святитель Нифонт був єпископом Новгородським і ченцем Києво-Печерської лаври. Жив за часів князя Святослава Ольговича. Існують свідчення, що святий відмовився вінчати князя з дочкою половецького хана, оскільки християнам не належить одружуватися з іновірцями.

Збудував Новгородську церкву Пресвятої Богородиці. Ім'я Нифонта згадується у "Києво-Печерському патерику", в Іпатіївському літописі, "Житіях святих" архиєпископа Філарета. Святитель Нифонт включений до Собору Новгородських святих, який вшановується в третю неділю після Трійці.

Іменини та день ангела 8 квітня

За новим церковним календарем цього дня іменини святкують Родіон, Руф та Нифонт.

Ім’я Родіон походить з давньогрецької мови й означає "герой". Руф з латини перекладається як "рудий". Нифонт поширене серед православних християн, за походженням – грецьке, трактується як "розважливий", "розсудливий".

З днем ангела 8 квітня / Liga.net

Державні та міжнародні свята у цей день

Міжнародний день буддизму – свято на честь однієї з найбільш поширених релігій світу. Дата обрана на честь дня народження засновника цього вчення – Будди Шак’ямуні. Буддизм зародився в Давній Індії і зараз є найпоширенішою релігією на Сході. Одними з філософських постулатів є віра в карму та реінкарнацію.

Міжнародний день конкурсу краси відзначається щороку з 2018 року, покликаний відзначити конкурси краси та жінок, що беруть у них участь.

Народні традиції та прикмети

В народі називали 8 квітня днем Родіона і Руфи. Наші предки вірили, що цього дня зустрічаються Сонце та Місяць. В давніх українських ще дохристиянських традиціях проводили обряди вшанування диких звірів та плазунів.

Як розповідає Василь Скуратівський у своїй книзі "Місяцелик", наші пращури вірили, що в цей день вилазить з-під землі різне гаддя, але ні в якому разі не можна його убивати. Не можна було зачіпати ні змію, ні ящірку, ні гадюку. Існувало повір’я, що із землі з’являються загадкові істоти – Руфи.

Господині виносили вперше на подвір’я маленьких курчат та гусят. Робити це потрібно було із зав’язаними очима, вважалося це захистить від воронів та шулік.

Прикмети 10 квітня / Фото: Pixabay

Доброю прикметою вважалося побачити журавлів. Тоді одразу бігли по жменю проса розмішували її з грудкою землі. Коли просо висіяти, буде щедрий врожай.

Діти збирали соломинки й укладали до гусячого гнізда, на приплід худоби та добру несучість птиці.

Молоді дівчата, якщо чули грім цього дня, бігли вмиватися й витиралися червоним рушником, вірили, що це збереже красу. А чоловіки притулялися до дерева, щоб не боліла спина під час жнив.

Гарна погода цього дня віщувала тепле літо, а похмурий день передбачав холодне й дощове.

Що не можна робити 8 квітня

Триває Вербний тиждень, останній тиждень перед Страсною седмицею, тому віряни особливо дотримуються посту. У цей день не рекомендується їсти м'ясне, молочне та яйця, проте можна приготувати пісні смачні страви за рецептами з нашого меню на Великий піст.

Також не можна:

бажати комусь зла та злословити;

відмовляти у допомозі та милостині;

влаштовувати застілля та розважатися.

Варто провести день у молитві, допомогти комусь з рідних, зробити щось хороше.