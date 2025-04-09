Все о дне 10 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 10 апреля
По церковному календарю завтра, 10 апреля, в Украине отмечают День мученика Терентия, Помпия, Максима, Александра и других; священномученика Иакова пресвитера, дьяконов Персидских Азадана и Авдикия, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Святой Терентий, а с ним еще 39 мучеников приняли мученическую смерть в Африке за веру Христову после того, как римский царь Декий приказал принудить всех христиан к идолопоклонению.
Святой Иаков – пресвитер Персидский, который вместе с другими мучениками умер мученической смертью около 380 года во время правления царя Сапора.
Благоверный Петр Конашевич-Сагайдачный – украинский святой, политик и дипломат. Родился в 16 веке. Происходил из польского рода. Стал украинским гетманом, первым записывался как Гетман Запорожский. Отличился удачными походами против крымских татар. Много усилий вкладывал в развитие православной церкви, образования и культуры на украинских землях.
Именины и день ангела 10 апреля
По новоюлианскому календарю в Украине 10 апреля отмечают именины Терентий, Александр, Григорий, Петр, Яков, Максим и Федор.
Терентий – латинское имя, означающее "вежливый".
Григорий происходит из греческого языка и трактуется как "внимательный, сосредоточенный".
Имя Петр имеет аналоги во многих языках мира, но происходит из Греции и переводится как "скала" или "камень".
Александр означает "защитник", также с греческого языка.
Иаков происходит с иврита и означает "второй по рождению".
Максим – имя латинского происхождения, трактуется, как "величайший".
Федор с древнегреческого означает "дар божий" или "дар господа".
Международные праздники
Международный день братьев и сестер отмечается во всем мире 10 апреля. Цель дня отметить важную роль семьи в жизни личности, связи с братьями и сестрами важны, поэтому следует их ценить и поддерживать. Такая инициатива – хорошая возможность поздравить своих братьев или сестер и поблагодарить их.
Всемирный день работы на дому основан с целью изменять подходы к работе и взгляды на организацию труда. Такая инициатива позволяет по-новому взглянуть на баланс между работой, личной жизнью и отдыхом.
Народные традиции и приметы в этот день
Церковный праздник святого Терентия в народе называли днем Терешка. Считалось, что на Терешка заканчивается бездорожье – после зимы и талой воды дороги наконец-то высыхали. В народе верили:
дождь в этот день предвещает урожайное лето;
если птицы на верхушках деревьев, то скоро ожидать потепления;
если утром роса на траве, то лето будет жарким;
пчелы и комары предвещают скорый приход лета.
День считался неудачным для рыбалки.
Что нельзя делать 10 апреля
В этот период продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Вкусное оригинальное блюдо можно выбрать из нашего постного меню. Также нельзя:
сердиться и ссориться;
отказывать кому-нибудь в помощи;
злословить;
употреблять алкоголь;
громко веселиться и устраивать вечеринки.
По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.