Все о дне 10 апреля: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

В народе этот день называли Днем Терешка

Праздник 10 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 10 апреля

По церковному календарю завтра, 10 апреля, в Украине отмечают День мученика Терентия, Помпия, Максима, Александра и других; священномученика Иакова пресвитера, дьяконов Персидских Азадана и Авдикия, благоверного гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

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Святой Терентий, а с ним еще 39 мучеников приняли мученическую смерть в Африке за веру Христову после того, как римский царь Декий приказал принудить всех христиан к идолопоклонению.

Святой Иаков – пресвитер Персидский, который вместе с другими мучениками умер мученической смертью около 380 года во время правления царя Сапора.

Петр Конашевич-Сагайдачный / Фото: alatyr-history.club

Благоверный Петр Конашевич-Сагайдачный – украинский святой, политик и дипломат. Родился в 16 веке. Происходил из польского рода. Стал украинским гетманом, первым записывался как Гетман Запорожский. Отличился удачными походами против крымских татар. Много усилий вкладывал в развитие православной церкви, образования и культуры на украинских землях.

Именины и день ангела 10 апреля

По новоюлианскому календарю в Украине 10 апреля отмечают именины Терентий, Александр, Григорий, Петр, Яков, Максим и Федор.

Терентий – латинское имя, означающее "вежливый".

Григорий происходит из греческого языка и трактуется как "внимательный, сосредоточенный".

Имя Петр имеет аналоги во многих языках мира, но происходит из Греции и переводится как "скала" или "камень".

Александр означает "защитник", также с греческого языка.

Иаков происходит с иврита и означает "второй по рождению".

Максим – имя латинского происхождения, трактуется, как "величайший".

Федор с древнегреческого означает "дар божий" или "дар господа".

Какой день ангела 10 апреля / Фото: Pixabay

Международные праздники

Международный день братьев и сестер отмечается во всем мире 10 апреля. Цель дня отметить важную роль семьи в жизни личности, связи с братьями и сестрами важны, поэтому следует их ценить и поддерживать. Такая инициатива – хорошая возможность поздравить своих братьев или сестер и поблагодарить их.

Всемирный день работы на дому основан с целью изменять подходы к работе и взгляды на организацию труда. Такая инициатива позволяет по-новому взглянуть на баланс между работой, личной жизнью и отдыхом.

Какой праздник 10 апреля / Фото: Pexels

Народные традиции и приметы в этот день

Церковный праздник святого Терентия в народе называли днем ​​Терешка. Считалось, что на Терешка заканчивается бездорожье – после зимы и талой воды дороги наконец-то высыхали. В народе верили:

дождь в этот день предвещает урожайное лето;

если птицы на верхушках деревьев, то скоро ожидать потепления;

если утром роса на траве, то лето будет жарким;

пчелы и комары предвещают скорый приход лета.

День считался неудачным для рыбалки.

Что нельзя делать 10 апреля

В этот период продолжается пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения. Вкусное оригинальное блюдо можно выбрать из нашего постного меню. Также нельзя:

сердиться и ссориться;

отказывать кому-нибудь в помощи;

злословить;

употреблять алкоголь;

громко веселиться и устраивать вечеринки.

По народным традициям в этот день запрещено охотиться и вообще как-то вредить природе.