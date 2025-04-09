Усе про 10 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

В народі цей день називали Днем Терешка

Свято 10 квітня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 10 квітня

За церковним календарем завтра, 10 квітня, в Україні святкують День мученика Терентія, Помпія, Максима, Олександра та інших; священномученика Якова пресвітера, дияконів Перських Азадана і Авдикія, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Святий Терентій, а з ним ще 39 мучеників прийняли мученицьку смерть в Африці за віру Христову після того, як римський цар Декій наказав примусити усіх християн до ідолопоклоніння.

Святий Яків – пресвітер Перський, що разом з іншими мучениками помер мученицькою смертю близько 380 року під час правління царя Сапора.

Петро Конашевич-Сагайдачний / Фото: alatyr-history.club

Благовірний Петро Конашевич-Сагайдачний – український святий, політик та дипломат. Народився у 16 столітті. Походив із польського роду. Став українським гетьманом, першим записувався, як Гетьман Запорозький. Відзначився вдалими походами проти кримських татар. Багато зусиль вкладав у розвиток православної церкви, освіти та культури на українських землях.

Іменини та день ангела 10 квітня

За новоюліанським календарем в Україні 10 квітня святкують іменини Терентій, Олександр, Григорій, Петро, Яків, Максим та Федір.

Терентій - латинське ім’я, що означає "ввічливий".

Григорій походить із грецької мови й трактується як "уважний, зосереджений".

Ім’я Петро має аналоги у багатьох мовах світу, але походить із Греції і перекладається як "скеля" або "камінь".

Олександр означає "захисник", також із грецької мови.

Яків походить з івриту й означає "другий за народженням".

Максим - ім’я латинського походження, трактується як "найвеличніший".

Федір із давньогрецької означає "дар божий" або "дарунок господа".

Який день ангела 10 квітня / Фото: Pixabay

Міжнародні свята

Міжнародний день братів і сестер святкується у всьому світі 10 квітня. День має на меті зауважити важливу роль родини в житті особистості, зв’язки з братами та сестрами важливі, тому слід їх цінувати й підтримувати. Така ініціатива – хороша нагода привітати своїх братів чи сестер і подякувати їм.

Всесвітній день роботи з дому заснований із метою змінювати підходи до роботи та погляди на організацію праці. Така ініціатива дає можливість по-новому поглянути на баланс між роботою, особистим життям та відпочинком.

Яке свято 10 квітня / Фото: Pexels

Народні традиції й прикмети у цей день

Церковне свято святого Терентія в народі називали днем Терешка. Вважалося, що на Терешка закінчується бездоріжжя – після зими та талої води дороги нарешті стужавіли. В народі вірили:

дощ цього дня віщує врожайне літо;

якщо пташки на верхівках дерев, скоро очікувати потепління;

якщо вранці роса на траві, то літо буде спекотним;

бджоли та комарі віщують швидкий прихід літа.

День вважався невдалим для риболовлі.

Що не можна робити 10 квітня

В цей період триває піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження. Смачну оригінальну страву можна вибрати з нашого пісного меню. Також не можна:

сердитися та сваритися;

відмовляти комусь у допомозі;

лихословити;

вживати алкоголь;

гучно веселитися та влаштовувати вечірки.

За народними традиціями в цей день заборонено полювати й взагалі якось шкодити природі.