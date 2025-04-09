Усе про 10 квітня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 10 квітня
За церковним календарем завтра, 10 квітня, в Україні святкують День мученика Терентія, Помпія, Максима, Олександра та інших; священномученика Якова пресвітера, дияконів Перських Азадана і Авдикія, благовірного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Святий Терентій, а з ним ще 39 мучеників прийняли мученицьку смерть в Африці за віру Христову після того, як римський цар Декій наказав примусити усіх християн до ідолопоклоніння.
Святий Яків – пресвітер Перський, що разом з іншими мучениками помер мученицькою смертю близько 380 року під час правління царя Сапора.
Благовірний Петро Конашевич-Сагайдачний – український святий, політик та дипломат. Народився у 16 столітті. Походив із польського роду. Став українським гетьманом, першим записувався, як Гетьман Запорозький. Відзначився вдалими походами проти кримських татар. Багато зусиль вкладав у розвиток православної церкви, освіти та культури на українських землях.
Іменини та день ангела 10 квітня
За новоюліанським календарем в Україні 10 квітня святкують іменини Терентій, Олександр, Григорій, Петро, Яків, Максим та Федір.
Терентій - латинське ім’я, що означає "ввічливий".
Григорій походить із грецької мови й трактується як "уважний, зосереджений".
Ім’я Петро має аналоги у багатьох мовах світу, але походить із Греції і перекладається як "скеля" або "камінь".
Олександр означає "захисник", також із грецької мови.
Яків походить з івриту й означає "другий за народженням".
Максим - ім’я латинського походження, трактується як "найвеличніший".
Федір із давньогрецької означає "дар божий" або "дарунок господа".
Міжнародні свята
Міжнародний день братів і сестер святкується у всьому світі 10 квітня. День має на меті зауважити важливу роль родини в житті особистості, зв’язки з братами та сестрами важливі, тому слід їх цінувати й підтримувати. Така ініціатива – хороша нагода привітати своїх братів чи сестер і подякувати їм.
Всесвітній день роботи з дому заснований із метою змінювати підходи до роботи та погляди на організацію праці. Така ініціатива дає можливість по-новому поглянути на баланс між роботою, особистим життям та відпочинком.
Народні традиції й прикмети у цей день
Церковне свято святого Терентія в народі називали днем Терешка. Вважалося, що на Терешка закінчується бездоріжжя – після зими та талої води дороги нарешті стужавіли. В народі вірили:
дощ цього дня віщує врожайне літо;
якщо пташки на верхівках дерев, скоро очікувати потепління;
якщо вранці роса на траві, то літо буде спекотним;
бджоли та комарі віщують швидкий прихід літа.
День вважався невдалим для риболовлі.
Що не можна робити 10 квітня
В цей період триває піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження. Смачну оригінальну страву можна вибрати з нашого пісного меню. Також не можна:
сердитися та сваритися;
відмовляти комусь у допомозі;
лихословити;
вживати алкоголь;
гучно веселитися та влаштовувати вечірки.
За народними традиціями в цей день заборонено полювати й взагалі якось шкодити природі.