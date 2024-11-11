Все о дне 12 ноября: церковный праздник, день ангела

Что нужно знать о 12 ноября – какой международный праздник, что отмечают христиане в этот день

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Международные праздники 12 ноября

Всемирный день борьбы с пневмонией – международный день в медицинской сфере, установленный на 12 ноября. Цель – привлечь внимание к проблеме заболевания и распространить информацию о болезни, а также провести профилактические мероприятия по защите детей и взрослых, обратить внимание на важность своевременного лечения.

Какие церковные праздники 12 ноября

Иоанна Милостивого Патриарха Александрийского . Святой родился и жил на Кипре. После смерти жены и детей принял жизнь монаха, ревностно молился и постился. Его духовная жизнь побудила императора назначить его Патриархом Александрийской кафедры. Патриарх вошел в историю как очень добрый человек, помогавший нуждающимся, он раздавал продовольствие, лично во дворе патриаршего собора принимал верующих, выслушивал их проблемы и помогал им, давал советы и разбирал конфликты.

. Святой родился и жил на Кипре. После смерти жены и детей принял жизнь монаха, ревностно молился и постился. Его духовная жизнь побудила императора назначить его Патриархом Александрийской кафедры. Патриарх вошел в историю как очень добрый человек, помогавший нуждающимся, он раздавал продовольствие, лично во дворе патриаршего собора принимал верующих, выслушивал их проблемы и помогал им, давал советы и разбирал конфликты. Преподобного Нила Постника церковь чествует также 12 ноября. Святой жил в Константинополе и был учеником Святого Златоуста, решил стать монахом и отправился в пустыню. Там он провел 40 лет, поселившись в собственноручно выкопанной пещере. Святой молился и постился, а также много писал в своей затворной жизни.

церковь чествует также 12 ноября. Святой жил в Константинополе и был учеником Святого Златоуста, решил стать монахом и отправился в пустыню. Там он провел 40 лет, поселившись в собственноручно выкопанной пещере. Святой молился и постился, а также много писал в своей затворной жизни. Иконы Божией Матери "Милостивая". Икону еще называют Кикской. По преданию, она была написана апостолом Лукой. Икона находится в монастыре Кипра. Икона считается чудотворной, из разных стран приезжают верующие за исцелением от разных болезней.

Именины и день ангела 12 ноября

По новоюлианскому календарю, принятому в Украине, церковь празднует 12 ноября день Иоанна и Григория. Напомним, в сентябре 2023 года в Украине был принят новый церковный календарь, по которому церковные праздники и важные дни выпадают на 13 дней раньше.

Приметы 12 ноября

В этот день существуют народные приметы и запреты. Издавна верили:

Что в ночь на 12 ноября нельзя смотреть в зеркало до самого утра.

Также в народе говорили, что не следует давать и брать взаймы.

По народным приметам, верили, что если на 12 ноября выпадет снег, то будет лежать до конца зимы.