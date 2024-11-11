Усе про день 12 листопада: церковне свято, день ангела

Що треба знати про 12 листопада – яке міжнародне свято, що відзначають християни цього дня

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Міжнародні свята 12 листопада

Всесвітній день боротьби з пневмонією – міжнародний день у медичній сфері, встановлений на 12 листопада. День має на меті привернути увагу до проблеми захворювання та поширити поінформованість про хворобу, а також провести профілактичні заходи щодо захисту дітей та дорослих, звернути увагу на важливості своєчасного лікування.

Які церковні свята 12 листопада

Іоана Милостивого Патріарха Олександрійського . Святий народився та жив на Кіпрі. Після смерті дружини й дітей прийняв життя ченця, ревно молився та постував. Його духовне життя спонукало імператора призначити його Патріархом Олександрійської кафедри. Патріарх увійшов у історію як дуже добра людина, що допомагала нужденним, він роздавав харчі, особисто у дворі патріаршого собору приймав вірян, вислуховував їх проблеми та допомагав їм, давав поради та розбирав конфлікти.

. Святий народився та жив на Кіпрі. Після смерті дружини й дітей прийняв життя ченця, ревно молився та постував. Його духовне життя спонукало імператора призначити його Патріархом Олександрійської кафедри. Патріарх увійшов у історію як дуже добра людина, що допомагала нужденним, він роздавав харчі, особисто у дворі патріаршого собору приймав вірян, вислуховував їх проблеми та допомагав їм, давав поради та розбирав конфлікти. Преподобного Ніла Постника церква відзначає також 12 листопада. Святий жив у Константинополі та був учнем Святого Златоуста, вирішив стати монахом і вирушив до пустелі. Там він провів 40 років, оселившись у власноруч викопаній печері. Святий молився і постував, а також багато писав у своєму самітницькому житті.

церква відзначає також 12 листопада. Святий жив у Константинополі та був учнем Святого Златоуста, вирішив стати монахом і вирушив до пустелі. Там він провів 40 років, оселившись у власноруч викопаній печері. Святий молився і постував, а також багато писав у своєму самітницькому житті. Ікони Божої Матері "Милостива". Ікону ще називають Кікською. За переказами, вона була написана апостолом Лукою. Ікона перебуває в монастирі на Кіпрі. Ікона вважається чудотворною, з різних країн приїжджають віряни за зціленням від різних хвороб.

Іменини і день ангела 12 листопада

За новоюліанським календарем, прийнятим в Україні, церква святкує 12 листопада день Івана та Григорія. Нагадаємо, у вересні 2023 року в Україні було ухвалено новий церковний календар, за яким церковні свята та важливі дні випадають на 13 днів раніше.

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Прикмети 12 листопада

Цього дня існують такі народні прикмети та заборони. Здавна вірили:

Що в ніч на 12 листопада не можна дивитись у дзеркало до самого ранку.

Також у народі казали, що не слід давати та брати в борг.

За народними прикметами, вірили, що якщо на 12 листопада випаде сніг, то лежатиме до самого кінця зими.