Все о дне 12 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 12 января / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 12 января

По новоюлианскому календарю 12 января церковь чествует Святую Мученицу Татьяну. Девушка родилась в Риме в знатной семье государственного деятеля, являвшегося тайным христианином.

Татьяна воспитывалась в христианских ценностях. Взрослой она была рукоположена в диаконессы. Когда в Риме с новой силой начались гонения христиан, Татьяну арестовали. Девушку подвергли пыткам, но она вынесла все пытки с такой терпимостью, что даже ее палачи уверовали во Христа. Святая Татьяна была казнена уничтожением головы мечом, вместе с ней были убиты и принявшие христианскую веру.

День Татьяны отмечается не только церковью, у праздника есть и народные традиции, он крепко прижился среди молодежи.

Именины и день ангела 12 января

Кроме дня ангела Татьяны, 12 января отмечаются именины Петра, Саввы, Ильи и Макара.

Какой день ангела 12 января / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Какие международные и государственные праздники в этот день

День политзаключенного

День призван привлечь внимание и напомнить о тех, кто был заключен по политическим причинам. Такой день важен для украинцев, поскольку украинские борцы за независимость очень часто становились политзаключенными.

В советское время большинство культурных деятелей, историков и тех, кто выступал за украинскую независимость и сохранение украинской культуры, были заключены в тюрьму и приговаривались к ссылке на долгие сроки.

12 января 1972 года начались аресты за агитацию и расклейку листовок. Аресты продолжались несколько дней, тогда был заключен и Василий Стус. С тех пор день отмечали украинцы, которые столкнулись с политическим преследованием и их близкие. Официально такой день отмечаться не мог.

День упорной работы

Отмечается 12 января с 2016 года. Цель такого дня – побуждать к настойчивости и концентрации усилий в профессиональной деятельности и в личном развитии. Речь идет не только о работе, но и в целом об усовершенствовании и стремлении к большему и лучшему.

Что нельзя делать 12 января

По народным обычаям этот день назывался днем Татьяны Крещенской. Хозяйки к этому дню пекли большие караваи и угощали всех соседей. Сладкой выпечке придавалось большое значение. Также к Татьяне наводили порядок в домах. Считалось обязательным в этот день развлекаться и веселиться. Запрещалось:

скучать или плакать;

ссориться с кем-то;

нельзя шить и вязать;

делать тяжелую физическую работу.

В народе говорят, что девочка, рожденная в день Татьяны, будет хорошей хозяйкой.