Усе про день 12 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 12 січня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 12 січня

За новоюліанським календарем 12 січня церква вшановує Святу Мученицю Тетяну. Дівчина народилася в Римі у знатній родині державного діяча, який був таємним християнином.

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Тетяна виховувалася у християнських цінностях. Дорослою вона була висвячена у дияконеси. Коли в Римі з новою силою розпочалися гоніння християн, Тетяну заарештували. Дівчину піддали катуванням, але вона винесла всі тортури з такою терпимістю, що навіть її кати увірували у Христа. Свята Тетяна була страчена усікновенням голови мечем, разом з нею були вбиті й ті, хто прийняв християнську віру.

День Тетяни вшановується не лише церквою, свято має і народні традиції й міцно прижилося серед молоді.

Іменини та день ангела 12 січня

Окрім дня ангела Тетяни, 12 січня свої іменини відзначають Петро, Сава, Ілля та Макар.

Який день ангела 12 січня / Фото: Pixabay / Myriams-Fotos

Які міжнародні й державні свята у цей день

День політв’язня

День покликаний привернути увагу й нагадати про тих, хто був ув’язнений з політичних причин. Такий день важливий для українців, оскільки українські борці за незалежність дуже часто ставали політв’язнями.

За радянських часів більшість культурних діячів, істориків і тих, хто виступав за українську незалежність та збереження української культури, були ув’язнені й засуджувалися до заслання на довгі терміни.

12 січня 1972 року почалися арешти за агітацію та розклеювання листівок. Арешти тривали кілька днів, тоді ж був ув’язнений і Василь Стус. Відтоді день відзначали українці, які були пов’язані з політичним переслідуванням та їх близькі. Офіційно такий день звичайно відзначатися не міг.

День наполегливої роботи

Відзначається 12 січня з 2016 року. День має на меті спонукати до наполегливості та концентрації зусиль у професійній діяльності й в особистому розвитку. Ідеться не лише про роботу, а й загалом про вдосконалення та прагнення більшого й кращого.

Що не можна робити 12 січня

За народними звичаями, цей день називався днем Тетяни Водохресної. Господині до цього дня пекли великі короваї та пригощали усіх сусідів. Солодкій випічці надавалося велике значення. Також до Тетяни наводили лад в оселях. Вважалося обов’язковим цього дня веселитися й розважатися. Заборонялося:

сумувати або плакати;

сваритися з кимось;

шити та в’язати;

робити важку фізичну роботу.

У народі говорять, що дівчинка, народжена у день Тетяни, буде хорошою господинею.