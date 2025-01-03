Коли Свято трьох святих у 2025 році і що воно означає

Свято трьох святих 2025 року – це день вшанування Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста

Свято трьох святих у 2025 році / Фото: freepik

Коли Свято трьох святих 2025

Свято Трьох Святих, або Собор трьох святителів, – це день пам’яті трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Златоуста. У 2025 році церква святкує його 30 січня за новоюліанським календарем.

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Історія виникнення свята

Собор трьох святителів виник у XI столітті, коли в Церкві точилися великі суперечки. Прихильники кожного з трьох учителів – Василія, Григорія та Іоана – вважали саме свого святителя найбільшим. Тоді архієпископу Іоану Євхаїтському з'явилися три святителі у видінні та сказали: "Ми рівні перед Богом і серед нас немає першого чи другого. Об’єднай нас у єдине свято і передай людям вшанування кожного з нас у єдності".

Церква встановила цей день як символ примирення та єдності у Христовій вірі, а також щоб підкреслити важливість їхніх настанов для духовного життя.

Що означає Свято трьох святих

Свято трьох святителів символізує єдність християн та значення просвітництва. Три святителі зробили значний внесок у розвиток богослов’я та духовного навчання.

Собор трьох святителів / Фото: wikipedia

Василій Великий

Народився у багатій та благочестивій родині у місті Кесарії Каппадокійській. Здобув блискучу освіту в Кесарії, Константинополі та Афінах, де дружив з Григорієм Богословом. Після глибокого духовного переосмислення відмовився від багатства і став монахом. Заснував багато монастирів і склав "Статут Василія Великого" – перший систематизований монаший статут, який діє й сьогодні. Як архієпископ Кесарійський активно допомагав бідним, організував будівництво лікарень та притулків.

Важливі досягнення святого:

боровся проти єресей аріанства та поширював християнське вчення;

його богословські праці, такі як "Шестоднев" і "Про Святого Духа", стали основою православного віровчення;

за ревність і турботу про людей названий Великим.

Його день пам’яті – 1 січня, але у Свято трьох святителів особливо вшановується його постать як символ мудрості, смирення і жертовності. Більше про День Василя читайте тут.

Григорій Богослов

Народився у християнській родині в Аріанзі, де його батько був єпископом. Освіту здобув разом з Василієм Великим у кращих навчальних закладах Константинополя та Афін. Присвятив своє життя проповідуванню Євангелія, роз’яснюючи складні богословські істини простими словами.

Важливі досягнення святого:

був архієпископом Константинополя в один із найважчих періодів Церкви, коли місто було розколоте єресями;

під час служіння написав знамениті "П’ять богословських слів" – пояснення догмату про Святу Трійцю, що принесло йому ім’я Богослов;

його проповіді, сповнені поетичної витонченості, глибини та любові, змогли об'єднати Церкву і привели людей до віри.

Григорій Богослов шанується як захисник православної віри та покровитель усіх, хто прагне мудрості та духовного просвітлення.

Іоан Златоуст

Святий народився в Антіохії в родині військових. З ранніх років він виявив неймовірний талант у вивченні риторики та Святого Письма. Прийняв чернецтво, ведучи аскетичне життя в пустелі, але слабке здоров'я змусило його повернутися до міста. Став архієпископом Константинополя і швидко прославився як видатний проповідник та реформатор Церкви.

Іоан Златоуст / Фото: wikipedia

За свої натхненні проповіді отримав прізвисько Златоуст. Є автором Божественної літургії, яка й досі є основою православного богослужіння. Боровся з розкішшю духовенства та закликав до милосердя й турботи про бідних. Викривав несправедливість і гріхи влади, за що неодноразово зазнавав гонінь і був засланий у вигнання, де й помер. Його Літургія є найбільшим духовним даром для християн, а його слова закликають людей до покаяння та праведного життя.

Що не можна робити на Свято трьох святих

Свято трьох святителів вважається одним із найважливіших церковних днів, тому діють певні заборони, як для великих свят:

важка фізична робота – копання, будування, прання, прибирання;

заборонено шити, в’язати чи вишивати, щоб не порушити мир і гармонію дня;

не можна сваритися, лихословити та бажати зла іншим людям;

не рекомендується позичати гроші або віддавати борги – це може призвести до фінансових втрат.

Церква закликає присвятити цей день молитві, добрим справам і турботі про ближніх.

Наші предки уважно спостерігали за природою в цей день, щоб передбачити майбутню погоду. Найпоширеніші прикмети на Свято трьох святителів:

Якщо дме північний вітер – незабаром буде сильне похолодання. Дерева вкрилися інеєм – до швидкого потепління. Якщо весь день сонце ховається за хмарами – чекайте сніжну заметіль. Якщо випадає рясний сніг, літо буде врожайним і щасливим. Ясна та тиха погода 12 лютого – до спокійного року без катастроф та великих випробувань.

Цього дня також вірять, що молитва за здоров’я близьких та добробут сім’ї буде почута, а родинні обіди принесуть лад і злагоду.