Когда Праздник трех святых в 2025 году и что он означает

Праздник трех святых в 2025 году / Фото: freepik

Когда Праздник трех святых 2025

Праздник трех святых, или Собор трех святителей, – это день памяти трех великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В 2025 году церковь празднует его 30 января по новоюлианскому календарю.

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История возникновения праздника

Собор трех святителей возник в XI веке, когда в Церкви шли большие споры. Сторонники каждого из трех учителей – Василия, Григория и Иоанна – считали именно своего святителя самым великим. Тогда архиепископу Иоанну Евхаитскому явились три святителя в видении и сказали: "Мы равны перед Богом и среди нас нет первого или второго. Объедини нас в единый праздник и передай людям чествование каждого из нас в единстве".

Церковь установила этот день как символ примирения и единства в вере Христовой, а также, чтобы подчеркнуть важность их наставлений для духовной жизни.

Что значит Праздник трех святых

Праздник трех святителей символизирует единство христиан и значение просвещения. Три святителя внесли значительный вклад в развитие богословия и духовного обучения.

Собор трех святителей / Фото: wikipedia

Василий Большой

Родился в богатой и благочестивой семье в городе Кесарии Каппадокийской. Получил блестящее образование в Кесарии, Константинополе и Афинах, где дружил с Григорием Богословом. После глубокого духовного переосмысления он отказался от богатства и стал монахом. Учредил много монастырей и составил "Устав Василия Великого" – первый систематизированный монашеский устав, действующий и сегодня. Как архиепископ Кесарийский активно помогал бедным, организовал строительство больниц и приютов.

Важные достижения святого:

боролся против ересей арианства и распространял христианское учение;

его богословские труды, такие как "Шестоднев" и "О Святом Духе", стали основой православного вероучения;

за ревность и заботу о людях назван Великим.

Его день памяти – 1 января, но в Праздник трех святителей особенно почитается его фигура как символ мудрости, смирения и жертвенности. Больше о Дне Василия читайте здесь.

Григорий Богослов

Родился в христианской семье в Арианге, где его отец был епископом. Образование получил вместе с Василием Великим в лучших учебных заведениях Константинополя и Афин. Посвятил свою жизнь проповеди Евангелия, разъясняя сложные богословские истины простыми словами.

Важные достижения святого:

был архиепископом Константинополя в один из самых трудных периодов Церкви, когда город был расколот ересями;

во время служения написал знаменитые "Пять богословских слов" – объяснение догмата о Святой Троице, принесшее ему имя Богослов;

его проповеди, полные поэтического изящества, глубины и любви, смогли объединить Церковь и привели людей к вере.

Григорий Богослов почитается как защитник православной веры и покровитель всех, кто стремится к мудрости и духовному просветлению.

Иоанн Златоуст

Святой родился в Антиохии в семье военных. С ранних лет он проявил невероятный талант в изучении риторики и Священного Писания. Принял монашество, ведя аскетическую жизнь в пустыне, но слабое здоровье заставило его вернуться в город. Стал архиепископом Константинополя и быстро прославился как величайший проповедник и реформатор Церкви.

Иоанн Златоуст / Фото: wikipedia

За свои вдохновенные проповеди получил прозвище Златоуст. Является автором Божественной литургии, которая до сих пор служит основой православного богослужения. Боролся с роскошью духовенства и призывал к милосердию и заботе о бедных. Обличал несправедливость и грехи власти, за что неоднократно подвергался гонениям и был сослан в изгнание, где и умер. Его Литургия – величайший духовный дар для христиан, а его слова призывают людей к покаянию и праведной жизни.

Что нельзя делать на Праздник трех святых

Праздник трех святителей считается одним из важнейших церковных дней, поэтому действуют определенные запреты, как для больших праздников:

тяжелая физическая работа – копание, строительство, стирка, уборка;

запрещено шить, вязать или вышивать, чтобы не нарушить мир и гармонию дня;

нельзя ссориться, злословить и желать зла другим людям;

не рекомендуется одалживать деньги или отдавать долги – это может привести к финансовым потерям.

Церковь призывает посвятить этот день молитве, добрым делам и заботе о ближних.

Наши предки внимательно наблюдали за природой в этот день, чтобы предсказать будущую погоду. Самые распространенные приметы в Праздник трех святителей:

Если дует северный ветер – скоро будет сильное похолодание. Деревья покрылись инеем – к быстрому потеплению. Если весь день солнце прячется за облаками – ждите снежную метель. Если выпадает обильный снег, лето будет урожайным и счастливым. Ясная и тихая погода 12 февраля – к спокойному году без катастроф и больших испытаний.

В этот день также верят, что молитва о здоровье близких и благополучии семьи будет услышана, а семейные обеды принесут порядок и согласие.