Все о дне 19 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

19 января / Фото: Pixabay / gamagapix

Какой церковный праздник завтра, 19 января

По новому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, 19 января церковь чествует преподобного Макария Великого Египетского, Макария диакона Киево-Печерского и Макария постника, а также Лаврентия Черниговского.

Макарий Великий Египетский

Преподобный Макарий Великий родился в Египте. После смерти своей молодой жены выбрал монашескую жизнь. Он уединился в пустыне. Смиренно молился и постился.

Позже он отправился к Антонию Великому и стал его учеником. За свои монашеские подвиги был избран председателем монахов пустыни Скит. Макарий прожил 90 лет. Его мощи хранятся в монастыре Святого Макария в Египте.

Макарий, диакон Киево-Печерский

Макарий, диакон Киево-Печерский был отдан на воспитание в монастырь. Еще ребенком он тяжело заболел, врачи не давали родителям надежды на выздоровление. Тогда родители пообещали в своих молитвах отдать сына на служение Господу, если он поправится. Так и вышло.

Макарий рос в монастыре, а взрослым постригся в монахи и стал дьяконом. Всю жизнь провел и умер в монастыре. Его мощи хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Преподобный Макарий постник

Преподобный Макарий постник также был монахом Киево-Печерского монастыря. Его мощи хранятся в Ближних пещерах.

Церковный праздник 19 января / Фото: Unsplash

По старому церковному календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 19 января отмечали Крещение Господне

Лаврентий Черниговский

Священнослужитель Лаврентий– известная личность среди служителей церкви. Он был известен и уважаем еще при жизни. Многие из его высказываний и пророчеств сбылись. Происходил Лаврентий из Черниговской области.

В юношеские годы вместе со своим товарищем отправился на гору Афон, в Греции, в монастырь. Там он прошел обучение священнослужителя и вел монашескую жизнь. Был рукоположен в иеромонаха. Лаврентий вернулся домой в черниговское общество, поскольку считал, что он нужен здесь.

Лаврентию приписывают пророчества о Московском патриархате и о Российском государстве. Но эти слова не соответствуют действительности, на самом же деле Лаврентий был участником православной церкви, которую называли антисоветским подпольем. В СССР находился в нелегальном положении, проводил тайные службы.

В 1930-х годах Лаврентий был арестован вместе с другим духовенством. Проходил по делу НКВД как участник антисоветского движения. Священнослужитель был подвергнут пыткам во время допросов, его хотели приговорить к ссылке. Но из-за преклонного возраста, почти 70 лет, его отпустили.

Во время немецкой оккупации Лаврентий продолжал проводить тайные службы и организовывал монашеские общины. Лаврентий очень почитаемый священнослужитель в Украине, после смерти был причислен к лику святых в чине Преподобного.

Именины и день ангела 19 января

По новому церковному календарю в Украине 19 января свои именины отмечает Макар.

Какой день ангела 19 января / Фото: Pixabay / karishea

Международные праздники

Ежегодно в третье воскресенье января в мире отмечают Всемирный день религии. В этом году событие выпадает на 19 января. Идея основания дня возникла у последователей бахаизма.

Целью является распространение знаний о разнообразии религий и идеологий среди разных народов нашей планеты. День призван объединять людей всех религий и акцентировать внимание на общих ценностях, чтобы религия не разделяла людей, а объединяла их.

Что нельзя делать 19 января

В этот день нельзя лгать

Нельзя ссориться в этот день

Не рекомендуется плакать, иначе придется лить слезы круглый год.

Народные приметы