Все о дне 19 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 19 января
По новому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, 19 января церковь чествует преподобного Макария Великого Египетского, Макария диакона Киево-Печерского и Макария постника, а также Лаврентия Черниговского.
- Макарий Великий Египетский
Преподобный Макарий Великий родился в Египте. После смерти своей молодой жены выбрал монашескую жизнь. Он уединился в пустыне. Смиренно молился и постился.
Позже он отправился к Антонию Великому и стал его учеником. За свои монашеские подвиги был избран председателем монахов пустыни Скит. Макарий прожил 90 лет. Его мощи хранятся в монастыре Святого Макария в Египте.
- Макарий, диакон Киево-Печерский
Макарий, диакон Киево-Печерский был отдан на воспитание в монастырь. Еще ребенком он тяжело заболел, врачи не давали родителям надежды на выздоровление. Тогда родители пообещали в своих молитвах отдать сына на служение Господу, если он поправится. Так и вышло.
Макарий рос в монастыре, а взрослым постригся в монахи и стал дьяконом. Всю жизнь провел и умер в монастыре. Его мощи хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
- Преподобный Макарий постник
Преподобный Макарий постник также был монахом Киево-Печерского монастыря. Его мощи хранятся в Ближних пещерах.
- Лаврентий Черниговский
Священнослужитель Лаврентий– известная личность среди служителей церкви. Он был известен и уважаем еще при жизни. Многие из его высказываний и пророчеств сбылись. Происходил Лаврентий из Черниговской области.
В юношеские годы вместе со своим товарищем отправился на гору Афон, в Греции, в монастырь. Там он прошел обучение священнослужителя и вел монашескую жизнь. Был рукоположен в иеромонаха. Лаврентий вернулся домой в черниговское общество, поскольку считал, что он нужен здесь.
Лаврентию приписывают пророчества о Московском патриархате и о Российском государстве. Но эти слова не соответствуют действительности, на самом же деле Лаврентий был участником православной церкви, которую называли антисоветским подпольем. В СССР находился в нелегальном положении, проводил тайные службы.
В 1930-х годах Лаврентий был арестован вместе с другим духовенством. Проходил по делу НКВД как участник антисоветского движения. Священнослужитель был подвергнут пыткам во время допросов, его хотели приговорить к ссылке. Но из-за преклонного возраста, почти 70 лет, его отпустили.
Во время немецкой оккупации Лаврентий продолжал проводить тайные службы и организовывал монашеские общины. Лаврентий очень почитаемый священнослужитель в Украине, после смерти был причислен к лику святых в чине Преподобного.
Именины и день ангела 19 января
По новому церковному календарю в Украине 19 января свои именины отмечает Макар.
Международные праздники
Ежегодно в третье воскресенье января в мире отмечают Всемирный день религии. В этом году событие выпадает на 19 января. Идея основания дня возникла у последователей бахаизма.
Целью является распространение знаний о разнообразии религий и идеологий среди разных народов нашей планеты. День призван объединять людей всех религий и акцентировать внимание на общих ценностях, чтобы религия не разделяла людей, а объединяла их.
Что нельзя делать 19 января
- В этот день нельзя лгать
- Нельзя ссориться в этот день
- Не рекомендуется плакать, иначе придется лить слезы круглый год.
Народные приметы
- Вьюга в этот день предвещает роение пчел.
- Иней на деревьях и оконных стеклах предполагает хороший урожай в этом году.
- Если много звезд на небе, то в стаде овец будет много новых ягнят.
- Если собаки лают, следует идти на охоту, будет много дичи.
- А ясный солнечный день предсказывает плохой урожай летом.