Усе про день 19 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

19 січня / Фото: Pixabay / gamagapix

Яке церковне свято завтра, 19 січня

За новим церковним календарем, що діє в Україні від 2023 року, 19 січня церква вшановує преподобного Макарія Великого Єгипетського, Макарія диякона Києво-Печерського та Макарія посника, а також Лаврентія Чернігівського.

Макарій Великий Єгипетський

Преподобний Макарій Великий народився у Єгипті. Після смерті своєї молодої дружини обрав монаше життя. Він усамітнився в пустелі. Смиренно молився та постував.

Пізніше він відправився до Антонія Великого і став його учнем. За свої чернечі подвиги був обраний головою монахів пустелі Скит. Макарій прожив 90 років. Його мощі зберігаються у монастирі Святого Макарія в Єгипті.

Макарій, диякон Києво-Печерський

Макарій був відданий на виховання до монастиря. Ще дитиною він важко захворів, лікарі не давали батькам надії на одужання. Тоді батьки пообіцяли у своїх молитвах віддати сина на служіння Господу, якщо він одужає. Так і сталося.

Макарій ріс в монастирі, а дорослим постригся в ченці і став дияконом. Все життя провів та помер в монастирі. Його мощі зберагються в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври.

Макарій посник

Преподобний Макарій посник також був ченцем Києво-Печерського монастиря. Його мощі зберігаються у Ближніх печерах.

Церковне свято 19 січня / Фото: Unsplash

За старим церковним календарем, що діяв в Україні до 2023 року, 19 січня відзначали Водохреще

Лаврентій Чернігівський

Священнослужитель - відома особистість серед служителів церкви. Він був відомий та шанований ще за життя. Багато з його висловлювань та пророцтв здійснилися. Походив Лаврентій з Чернігівської області.

В юнацькі роки разом зі своїм товаришем відправився на гору Афон, В Греції, до монастиря. Там він пройшов навчання священнослужителя та вів чернецьке життя. Був висвячений у ієромонаха. Лаврентій повернувся додому до чернігівської громади, оскільки вважав, що він потрібен тут.

Лаврентію приписують пророцтва про Московський патріархат та про російську державу. Але ці слова не відповідають дійсності, насправді ж Лаврентій був учасником православної церкви, яку називали антирадянським підпіллям. В СРСР перебував у нелегальному становищі, проводив таємні служби.

В 1930-х роках Лаврентій був заарештований разом із іншим духовенством. Проходив у справі НКВС як учасник антирадянського руху. Священнослужитель був катований під час допитів, його хотіли засудити до заслання. Але через похилий вік, майже 70 років, його відпустили.

Під час німецької окупації Лаврентій продовжував проводити таємні служби й організовував чернечі громади. Лаврентій дуже шанований священнослужитель в Україні, після смерті був зарахований до лику святих у чині Преподобного.

Іменини та день ангела 19 січня

За новим церковним календарем в Україні 19 січня свої іменини відзначає Макар.

Який день ангела 19 січня / Фото: Pixabay / karishea

Міжнародні свята

Щороку у третю неділю січня у світі відзначають Всесвітній день релігії. Цього року подія випадає на 19 січня. Ідея заснування дня виникла у послідовників бахаїзму.

Метою є поширення знань про різноманітність релігій та ідеологій серед різних народів нашої планети. День покликаний об’єднувати людей усіх релігій та наголошувати на спільних цінностях, щоб релігія не розділяла людей, а об’єднувала їх.

Що не можна робити 19 січня

Цього дня не можна брехати

Не можна сваритися цього дня

Не рекомендується плакати, інакше доведеться лити сльози цілий рік.

Народні прикмети