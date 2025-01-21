Все о дне 22 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 22 января
В этот день церковь чтит память апостола Тимофея, а также преподобномученика Анастасия, диакона Печерского.
- Апостол Тимофей
Апостол Тимофея был учеником апостола Павла. Родился в Малой Азии и был обращен в христианство, когда его город посетили апостолы Павел и Варнава. Тимофей стал ревностным учеником Павла, именно он посещал Павла в тюрьме перед мученической смертью.
Сам Тимофей был убит язычниками во время праздника в честь языческих идолов. Мощи его были перенесены в Константинополь в храм Святых Апостолов.
- Святой Анастасий
Святой Анастасий был иеродиаконом Печерского монастыря. Более подробных сведений о его рождении и жизни не сохранилось. Мощи его хранятся в Ближних пещерах.
Именины и день ангела 22 января
По новоюлианскому церковному календарю 22 января отмечают день ангела Тимофея, Григория, Петра и Иоанна.
Государственные и международные праздники
22 января в Украине отмечают День Соборности – национальный праздник в честь объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.
Этот праздник имеет очень большое значение для украинского государства, поскольку более 100 лет назад две республики на украинских землях объединились в одно государство. Провозглашение объединения УНР и ЗУНР в единое государство произошло именно 22 января в Киеве на Софийской площади.
Праздник в честь создания единого Украинского Государства был установлен президентом Украины с 1999 года.
Народные традиции и приметы на 22 января
По народным традициям этот день называли Тимофей Полузимник. Обычно в этот период продолжались сильные морозы. В этот период отмеряли уже большую часть зимы и начинали готовиться к новому сезону сельскохозяйственных работ. В народе известны такие приметы:
- если солнце вышло до обеда — весна будет ранней;
- снегопад в этот день — к обильному урожаю летом;
- если метель — она продлится минимум неделю;
- если потеют стекла – ждать потепления.
Что нельзя делать 22 января
Среди странных запретов можно встретить такой: нельзя кошку выгонять на улицу. Возможно, это связано с погодными условиями, ведь обычно в этот день стоят крепкие морозы. Среди запретов на этот день:
- нельзя ссориться или сердиться;
- нельзя злоупотреблять алкоголем;
- нельзя отказывать в помощи нуждающимся.