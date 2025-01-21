Все о дне 22 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 22 января (Фото: Pixabay / gosiak1980)

Какой церковный праздник завтра, 22 января

В этот день церковь чтит память апостола Тимофея, а также преподобномученика Анастасия, диакона Печерского.

Апостол Тимофей

Апостол Тимофея был учеником апостола Павла. Родился в Малой Азии и был обращен в христианство, когда его город посетили апостолы Павел и Варнава. Тимофей стал ревностным учеником Павла, именно он посещал Павла в тюрьме перед мученической смертью.

Сам Тимофей был убит язычниками во время праздника в честь языческих идолов. Мощи его были перенесены в Константинополь в храм Святых Апостолов.

Святой Анастасий

Святой Анастасий был иеродиаконом Печерского монастыря. Более подробных сведений о его рождении и жизни не сохранилось. Мощи его хранятся в Ближних пещерах.

Именины и день ангела 22 января

По новоюлианскому церковному календарю 22 января отмечают день ангела Тимофея, Григория, Петра и Иоанна.

Какой день ангела 22 января (Фото: Pixabay / faye_yuyun)

Государственные и международные праздники

22 января в Украине отмечают День Соборности – национальный праздник в честь объединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году.

Этот праздник имеет очень большое значение для украинского государства, поскольку более 100 лет назад две республики на украинских землях объединились в одно государство. Провозглашение объединения УНР и ЗУНР в единое государство произошло именно 22 января в Киеве на Софийской площади.

Праздник в честь создания единого Украинского Государства был установлен президентом Украины с 1999 года.

Народные традиции и приметы на 22 января

По народным традициям этот день называли Тимофей Полузимник. Обычно в этот период продолжались сильные морозы. В этот период отмеряли уже большую часть зимы и начинали готовиться к новому сезону сельскохозяйственных работ. В народе известны такие приметы:

если солнце вышло до обеда — весна будет ранней;

снегопад в этот день — к обильному урожаю летом;

если метель — она продлится минимум неделю;

если потеют стекла – ждать потепления.

Что нельзя делать 22 января

Среди странных запретов можно встретить такой: нельзя кошку выгонять на улицу. Возможно, это связано с погодными условиями, ведь обычно в этот день стоят крепкие морозы. Среди запретов на этот день:

нельзя ссориться или сердиться;

нельзя злоупотреблять алкоголем;

нельзя отказывать в помощи нуждающимся.