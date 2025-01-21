Усе про день 22 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 22 січня (Фото: Pixabay / gosiak1980)

Яке церковне свято завтра, 22 січня

У цей день церква вшановує пам'ять апостола Тимофія, а також преподобномученика Анастасія, диякона Печерського.

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Апостол Тимофій

Апостол Тимофій був учнем апостола Павла. Народився у Малій Азії й був навернений до християнства, коли його місто відвідали апостоли Павло та Варнава. Тимофій став ревним учнем Павла, саме він відвідував Павла у в’язниці перед мученицькою смертю.

Сам Тимофій був убитий язичниками під час свята на честь язичницьких ідолів. Мощі його були перенесені до Константинополя до храму Святих Апостолів.

Святий Анастасій

Святий Анастасій був ієродияконом Печерського монастиря. Більш детальних відомостей про його народження та життя не збереглося. Мощі його зберігаються у Ближніх печерах.

Іменини та день ангела 22 січня

За новоюліанським церковним календарем 22 січня відзначають день ангела Тимофія, Григорія, Петра та Івана.

Який день ангела 22 січня (Фото: Pixabay / faye_yuyun)

Державні та міжнародні свята

22 січня в Україні відзначають День Соборності – національне свято на честь об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році.

Це свято має дуже велике значення для української держави, оскільки більш як 100 років тому дві республіки на українських землях об’єдналися в одну державу. Проголошення злуки УНР та ЗУНР в єдину державу відбулося саме 22 січня в Києві на Софійському майдані.

Свято на честь створення єдиної Української Держави було встановлене президентом України від 1999 року.

Народні традиції та прикмети на 22 січня

За народними традиціями цей день називали Тимофій Напівзимник. Зазвичай у цей період тривали найсильніші морози. В цей період відміряли вже більшу частину зими й починали готуватися до нового сезону сільськогосподарських робіт. У народі відомі такі прикмети:

якщо сонце вийшло до обіду — весна буде ранньою;

снігопад у цей день — до багатого врожаю влітку;

якщо заметіль — вона триватиме щонайменше тиждень;

якщо пітніють шибки – очікувати потепління.

Що не можна робити 22 січня

Серед дивних заборон можна зустріти таку: не можна кішку виганяти на вулицю. Можливо, це пов’язано з погодними умовами, адже зазвичай цього дня стоять міцні морози. Серед заборон на цей день ще такі:

не можна сваритися чи сердитися;

не можна зловживати алкоголем;

не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.