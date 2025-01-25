Все о дне 26 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Все о дне 26 января / Фото: freepik
Содержание:
  1. Какой церковный праздник 26 января
  2. Именины и день ангела завтра
  3. Государственные и международные праздники
  4. Народные традиции и приметы на 26 января
    1. Приметы
    2. Запреты

Какой церковный праздник 26 января

26 января чтят память преподобных Ксенофонта, его супруги Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. Они были известны своим благочестием и служением Богу. В IV-V веках семья жила в Константинополе. Ксенофонт и Мария воспитывали своих сыновей в христианском духе, показывая пример добродетельной жизни. Оба сына, несмотря на испытания, остались верными своей вере и пошли по пути служения Богу.

Какой церковный праздник 26 января / Фото: kyrios

Также в этот день вспоминают преподобного Симеона – отшельника, известного своей необычайной преданностью молитве и аскетизму. Преподобный Симеон жил в IV веке в пустыне и служил примером выносливости в вере и самоограничении.

Многие верующие обращались к нему за советом, ведь его мудрость и духовная сила помогали решать жизненные трудности. Известно, что Симеон много времени проводил в молчании и созерцании, укрепляя свою духовную связь с Богом.

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Именины и день ангела завтра

Все о дне 26 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
День ангела и именины 26 января / Фото: freepik

В этот день именины отмечают Мария и Аркадий.

  • Мария – символ благочестия и смирения, одно из самых распространенных имен в христианском мире.
  • Аркадий – имя, которое происходит от греческого "Аркадия" и ассоциируется с идеальной гармонией.

Государственные и международные праздники

26 января знаменуется несколькими важными праздниками как на государственном, так и на международном уровне:

  1. День работника контрольно-ревизионной службы Украины. Этот профессиональный праздник отмечают работники этой отрасли, отвечающие за контроль государственных финансов и их эффективное использование.
  2. Международный день таможенника. Праздник, начатый Всемирной таможенной организацией, чествует всех работников таможенных органов за их вклад в защиту границ и обеспечение международной торговли.
  3. Международный день чистой энергии. Это напоминание о важности использования возобновляемых источников энергии, что способствует сохранению экологии и обеспечивает устойчивое развитие.

Народные традиции и приметы на 26 января

День почитается как важный период зимних христианских обрядов.

  • Сегодня не стоит заводить новые дела. Считалось, что любое начало может принести трудности.
  • В этот день важно проводить время в семейном кругу, молиться и соблюдать духовное очищение.

Приметы

Все о дне 26 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Предметы и запреты на 26 января / Фото: freepik
  1. Если 26 января небо ясное – ждите морозную, но сухую погоду в феврале.
  2. Если идет снег, хороший урожай будет летом.
  3. Если ветер сильный – весна будет холодная.

Запреты

  1. Нельзя устраивать громкие праздники или ссориться.
  2. Избегать чрезмерной физической нагрузки и тяжелой работы.
  3. Запрещено стричь волосы – считалось, что это может увести удачу.

26 января богат историей, традициями и обычаями. Используйте этот день для самосовершенствования, заботы о близких и духовном развитии.

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