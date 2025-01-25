Усе про день 26 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Про церковні та державні свята, що відзначаються 26 січня. Хто святкує іменини, які ще важливі події та традиції цього дня та яких заборон слід дотримуватись

Усе про день 26 січня / Фото: freepik

Яке церковне свято 26 січня

26 січня вшановують пам'ять преподобних Ксенофонта, його дружини Марії та синів їхніх Аркадія і Йоана. Вони були відомі своєю побожністю та служінням Богові. У IV–V століттях сім'я жила в Константинополі. Ксенофонт і Марія виховували своїх синів у християнському дусі, показуючи приклад чеснотливого життя. Обидва сини, попри випробування, залишилися відданими своїй вірі та пішли шляхом служіння Богові.

Також цього дня згадують преподобного Симеона – пустельника, відомого своєю надзвичайною відданістю молитві та аскетизму. Преподобний Симеон жив у IV столітті в пустелі та служив прикладом витривалості у вірі й самообмеженні.

Багато вірян зверталися до нього за порадою, адже його мудрість і духовна сила допомагали вирішувати життєві труднощі. Відомо, що Симеон багато часу проводив у мовчанні та спогляданні, зміцнюючи свій духовний зв'язок із Богом.

Іменини та день ангела завтра

День ангела та іменини 26 січня / Фото: freepik

У цей день іменини святкують Марія та Аркадій.

Марія – символ благочестя й покори, одна з найпоширеніших імен у християнському світі.

Аркадій – ім'я, яке походить від грецького "Аркадія" та асоціюється з ідеальною гармонією.

Державні та міжнародні свята

26 січня знаменується декількома важливими святами як на державному, так і на міжнародному рівні:

День працівника контрольно-ревізійної служби України. Це професійне свято відзначають працівники цієї галузі, які відповідають за контроль державних фінансів та їх ефективне використання. Міжнародний день митника. Свято, започатковане Всесвітньою митною організацією, вшановує всіх працівників митних органів за їхній внесок у захист кордонів і забезпечення міжнародної торгівлі. Міжнародний день чистої енергії. Це нагадування про важливість використання відновлюваних джерел енергії, що сприяє збереженню екології та забезпечує сталий розвиток.

Народні традиції й прикмети на 26 січня

День вшановують як важливий період зимових християнських обрядів.

Сьогодні не варто розпочинати нові справи. Вважалося, що будь-який початок може принести труднощі.

У цей день важливо проводити час у родинному колі, молитися та дотримуватись духовного очищення.

Прикмети

Пркмети та заборони на 26 січня / Фото: freepik

Якщо 26 січня небо ясне – чекайте на морозну, але суху погоду у лютому. Якщо йде сніг – добрий врожай буде влітку. Якщо вітер сильний – весна буде холодною.

Заборони

Не можна влаштовувати гучні свята чи сваритися. Уникати надмірного фізичного навантаження та важкої роботи. Заборонено стригти волосся – вважалося, що це може відвести удачу.

26 січня багатий на історію, традиції та звичаї. Використовуйте цей день для самовдосконалення, турботи про близьких і духовного розвитку.