Усе про день 26 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 26 січня
26 січня вшановують пам'ять преподобних Ксенофонта, його дружини Марії та синів їхніх Аркадія і Йоана. Вони були відомі своєю побожністю та служінням Богові. У IV–V століттях сім'я жила в Константинополі. Ксенофонт і Марія виховували своїх синів у християнському дусі, показуючи приклад чеснотливого життя. Обидва сини, попри випробування, залишилися відданими своїй вірі та пішли шляхом служіння Богові.
Також цього дня згадують преподобного Симеона – пустельника, відомого своєю надзвичайною відданістю молитві та аскетизму. Преподобний Симеон жив у IV столітті в пустелі та служив прикладом витривалості у вірі й самообмеженні.
Багато вірян зверталися до нього за порадою, адже його мудрість і духовна сила допомагали вирішувати життєві труднощі. Відомо, що Симеон багато часу проводив у мовчанні та спогляданні, зміцнюючи свій духовний зв'язок із Богом.
Іменини та день ангела завтра
У цей день іменини святкують Марія та Аркадій.
- Марія – символ благочестя й покори, одна з найпоширеніших імен у християнському світі.
- Аркадій – ім'я, яке походить від грецького "Аркадія" та асоціюється з ідеальною гармонією.
Державні та міжнародні свята
26 січня знаменується декількома важливими святами як на державному, так і на міжнародному рівні:
- День працівника контрольно-ревізійної служби України. Це професійне свято відзначають працівники цієї галузі, які відповідають за контроль державних фінансів та їх ефективне використання.
- Міжнародний день митника. Свято, започатковане Всесвітньою митною організацією, вшановує всіх працівників митних органів за їхній внесок у захист кордонів і забезпечення міжнародної торгівлі.
- Міжнародний день чистої енергії. Це нагадування про важливість використання відновлюваних джерел енергії, що сприяє збереженню екології та забезпечує сталий розвиток.
Народні традиції й прикмети на 26 січня
День вшановують як важливий період зимових християнських обрядів.
- Сьогодні не варто розпочинати нові справи. Вважалося, що будь-який початок може принести труднощі.
- У цей день важливо проводити час у родинному колі, молитися та дотримуватись духовного очищення.
Прикмети
- Якщо 26 січня небо ясне – чекайте на морозну, але суху погоду у лютому.
- Якщо йде сніг – добрий врожай буде влітку.
- Якщо вітер сильний – весна буде холодною.
Заборони
- Не можна влаштовувати гучні свята чи сваритися.
- Уникати надмірного фізичного навантаження та важкої роботи.
- Заборонено стригти волосся – вважалося, що це може відвести удачу.
26 січня багатий на історію, традиції та звичаї. Використовуйте цей день для самовдосконалення, турботи про близьких і духовного розвитку.