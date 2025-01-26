Все о дне 27 января: какой праздник, день ангела и народные традиции

Какой праздник 27 января / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник сегодня, 27 января

27 января церковь отмечает день переноса мощей Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, который жил в конце III века.

Иоанн Златоуст считается одним из Трех Вселенских Святителей. Составленная им литургия до сих пор читается в церквях во время богослужений.

Святой Иоанн Златоуст / Источник: pravoslavna.volyn.ua

Скончался Иоанн Златоуст в 407 году в Абхазии, куда уже тяжело больным был сослан по приказу императора. По инициативе константинопольского патриарха Прокла 27 января 438 года мощи Святителя Златоуста были перенесены в храм в Константинополь. Событие это было торжественно отмечено всеми христианами Константинополя.

В 1204 году крестоносцы забрали мощи Иоанна Златоуста и вывезли их в Рим. И только в 2004 году папа Иоанн Павел II вернул их обратно.

Именины и день ангела 27 января

Согласно новому церковному календарю 27 января свои именины празднуют Иван и Иванна.

Чей день ангела 27 января / Фото: JillWellington

Государственные и международные праздники

Память жертв Холокоста

27 января весь мир чтит память жертв Холокоста, погибших от преследований немецкими фашистами в 1933-1945 годах. Речь идет о евреях, а также представителях других национальностей и этнических групп, подвергшихся умышленному истреблению в странах Европы, оккупированных немцами во время Второй мировой войны.

За эти годы было убито около 5 млн человек. Международный день памяти был установлен в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН. 27 января выбрали, потому что дата имеет важное значение. Именно в этот день в 1945 году были освобождены узники концлагеря Аушвиц-Биркенау, известного также как Освенцим.

День благодарности менеджерам сообществ

Ежегодно каждый четвертый понедельник января отмечается День благодарности менеджерам сообществ, или как их называют администраторам. В этом году приходится на 27 января. День призван проявить благодарность людям, организующим активность и вовлеченность сообществ. Администраторы сообществ важны, поскольку сегодня они создают простор для общения и обмена информацией и идеями.

Народные традиции и приметы 27 января

В народе в этот день внимательно следили за погодой.

Если стекла запотели – ждать оттепели.

Луна на небе белого цвета предвещает сильные морозы.

Облака, плывущие против ветра, предупреждают о метели.

Если в полях снег лежит волнами, то летом будет богатый урожай.

Не советуют в этот день ссориться в доме с семьей. А также плохой приметой считается подбирать монеты с земли.