Усе про день 27 січня: яке свято, день ангела та народні традиції

Яке свято 27 січня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 27 січня

27 січня церква відзначає день перенесення мощів Іоана Златоустого, архієпископа Константинопольського, що жив наприкінці ІІІ століття.

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Іоан Златоуст вважається одним з Трьох Вселенських Святителів церкви. За своє виняткове вміння читати проповідь отримав ім’я Златоуст. Складена ним літургія і досі читається в церквах під час богослужінь. Златоуст написав чимало богословських праць, а також тлумачень книг Святого Письма.

Святий Іоан Златоуст / Джерело: pravoslavna.volyn.ua

Помер Іван Златоуст 407 року в Абхазії, куди вже важко хворим був висланий за наказом імператора. За ініціативою константинопольського патріарха Прокла 27 січня 438 року мощі Святителя Златоуста були перенесені в храм до Константинополя. Подія ця була урочисто відзначена усіма християнами Константинополя.

1204 року хрестоносці забрали мощі Іоана Златоуста і вивезли їх до Риму. І лише 2004 року папа Іоан Павло ІІ повернув їх назад.

Іменини та день ангела 27 січня

Відповідно до нового церковного календаря 27 січня свої іменини святкують Іван та Іванка.

Чий день ангела 27 січня / Фото: JillWellington

Державні та міжнародні свята

Пам'ять жертв Голокосту

27 січня весь світ вшановує пам’ять жертв Голокосту, загиблих від переслідувань німецькими фашистами в 1933-1945 роках. Йдеться про євреїв, а також представників інших національностей та етнічних груп, що зазнали навмисного винищення у країнах Європи, окупованих німцями під час Другої світової війни.

За ці роки було вбити близько 5 млн людей. Міжнародний день вшанування пам’яті був встановлений 2005 року Генеральною Асамблеєю ООН. 27 січня обрали для вшанування, тому що дата має важливе значення. Саме цього дня 1945 року були звільнені в’язні концтабору Аушвіц-Біркенау, відомого також як Освенцим.

День вдячності менеджерам спільнот

Щороку кожного четвертого понеділка січня відзначається День вдячності менеджерам спільнот, або як їх називають адмінам. Цього року припадає на 27 січня. День покликаний виявити вдячність людям, що організовують активність та залученість спільнот. Адміністратори спільнот важливі, оскільки сьогодні вони створюють простір для спілкування й обміну інформацією та ідеями.

Народні традиції та прикмети 27 січня

В народі цього дня уважно стежили за погодою.

Якщо шибки запотіли – чекати відлигу.

Місяць на небі білого кольору віщує сильні морози.

Хмари, що пливуть проти вітру, попереджають про заметіль.

А якщо в полях сніг лежить хвилями, то влітку буде багатий урожай.

Не радять цього дня сваритися в хаті з родиною. А також поганою прикметою вважається підбирати монети з землі.