Все о дне 30 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой церковный и международный праздник отмечать 30 января и кого поздравлять с именинами

Какой церковный и государственный праздник 30 января / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 30 января

30 января православная церковь отмечает важный праздник – Собор трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Этот праздник посвящен трем выдающимся отцам церкви, внесшим весомый вклад в формирование христианского вероучения. Их память объединена в этот день для подчеркивания гармонии в христианской традиции и уважения к духовному наследию.

Церковный праздник 30 января – Трех святых / Фото: wikimedia

Каждый из трех святителей отличился особыми заслугами:

Василий Великий создал много произведений в защиту веры и был сторонником милосердия.

создал много произведений в защиту веры и был сторонником милосердия. Григорий Богослов считался непревзойденным мастером проповедей.

считался непревзойденным мастером проповедей. Иоанн Златоуст — один из самых известных проповедников и богословов, получивший свое имя благодаря красноречию.

Праздник напоминает о важности единства в вере и добрых поступках.

Именины и день ангела 30 января

Именины и день ангела 30 января / Фото: freepik

В этот день отмечают именины носители таких имен:

Василий имеет греческое происхождение и означает "царский".

имеет греческое происхождение и означает "царский". Григорий имеет греческое происхождение, что переводится как "бдительный".

имеет греческое происхождение, что переводится как "бдительный". Иоанн происходит из еврейского языка и означает "милость Божия".

Выбирая имя для новорожденных, важно учитывать не только его значение, но и святого, который станет небесным покровителем человека.

Государственные и международные праздники в этот день

30 января отмечают следующие интересные даты:

День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил Украины – это профессиональный праздник работников, обеспечивающих социальную защиту военнослужащих.

– это профессиональный праздник работников, обеспечивающих социальную защиту военнослужащих. День памяти NASA – чествование всех героев, погибших при выполнении задач космического агентства. Это памятный день для всех, кто интересуется аэрокосмическими исследованиями.

Государственные и международные праздники 30 января / Фото: wikimedia

Народные традиции и приметы в День трех святых

В народе 30 января также известно как Трисвятие или Трех святых. Этот день имеет большое значение для верующих, поэтому существует ряд традиций и примет:

Если на Трех святых мороз, весна будет теплой.

Много снега в этот день обещает урожайное лето.

Не следует начинать новые важные дела, поскольку они могут быть неудачными.

Нельзя:

ругаться или ссориться – это может повлечь недоразумения на весь год.

выполнять тяжелый физический труд – это может плохо повлиять на здоровье.

В этот день рекомендуют молиться святителям, благодарить за полученные блага и попросить о помощи в сложных ситуациях.

30 января – день, наполненный духовным и культурным содержанием. Это отличный повод для саморазвития, воспоминаний и добрых дел.