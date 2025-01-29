Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне та державне свято 30 січня / Фото: freepik
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 30 січня
  2. Іменини та день ангела 30 січня
  3. Державні й міжнародні свята у цей день
  4. Народні традиції й прикмети у День трьох святих

Яке церковне свято завтра, 30 січня

30 січня православна церква відзначає важливе свято – Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Це свято присвячене трьом видатним отцям церкви, які зробили вагомий внесок у формування християнського віровчення. Їх пам’ять об’єднана в цей день для підкреслення гармонії у християнській традиції та вияву поваги до духовної спадщини.

Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Церковне свято 30 січня – Трьох святих / Фото: wikimedia

Кожен із трьох святителів відзначився особливими заслугами:

  • Василій Великий створив багато творів на захист віри й був прихильником милосердя.
  • Григорій Богослов вважався неперевершеним майстром проповідей.
  • Іоан Златоуст — один із найвідоміших проповідників і богословів, який отримав своє ім’я завдяки красномовству.

Свято нагадує про важливість єдності у вірі та добрих вчинках.

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Іменини та день ангела 30 січня

Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іменини та день ангела 30 січня / Фото: freepik

У цей день вшановують іменини власники таких імен:

  • Василь має грецьке походження й означає "царський".
  • Григорій має грецьке походження, що перекладається як "пильний".
  • Іван походить з єврейської мови й означає "милість Божа".

Обираючи ім’я для новонароджених, важливо враховувати не тільки його значення, але й покровителя, який стане небесним заступником людини.

Державні й міжнародні свята у цей день

30 січня відзначають такі цікаві дати:

  • День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України – це професійне свято працівників, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців.
  • День пам’яті NASA – вшанування всіх героїв, які загинули під час виконання завдань космічного агентства. Це пам’ятний день для всіх, хто цікавиться аерокосмічними дослідженнями.
Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Державні та міжнародні свята 30 січня / Фото: wikimedia

Народні традиції й прикмети у День трьох святих

У народі 30 січня також відоме як Трисвяття або Троє святих. Цей день має велике значення для вірян, тому існує низка традицій і прикмет:

  • Якщо на Троє святих мороз, то весна буде теплою.
  • Багато снігу цього дня обіцяє врожайне літо.
  • Не варто починати нові важливі справи, оскільки вони можуть бути невдалими.

Не можна:

  • лаятись або сваритися – це може принести непорозуміння на весь рік.
  • виконувати важку фізичну працю – це може погано вплинути на здоров’я.

Цього дня рекомендують молитися святителям, дякувати за отримані блага й попросити про допомогу у складних ситуаціях.

30 січня – день, наповнений духовним і культурним змістом. Це чудова нагода для саморозвитку, спогадів і добрих справ.

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