Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 30 січня
30 січня православна церква відзначає важливе свято – Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Це свято присвячене трьом видатним отцям церкви, які зробили вагомий внесок у формування християнського віровчення. Їх пам’ять об’єднана в цей день для підкреслення гармонії у християнській традиції та вияву поваги до духовної спадщини.
Кожен із трьох святителів відзначився особливими заслугами:
- Василій Великий створив багато творів на захист віри й був прихильником милосердя.
- Григорій Богослов вважався неперевершеним майстром проповідей.
- Іоан Златоуст — один із найвідоміших проповідників і богословів, який отримав своє ім’я завдяки красномовству.
Свято нагадує про важливість єдності у вірі та добрих вчинках.
Іменини та день ангела 30 січня
У цей день вшановують іменини власники таких імен:
- Василь має грецьке походження й означає "царський".
- Григорій має грецьке походження, що перекладається як "пильний".
- Іван походить з єврейської мови й означає "милість Божа".
Обираючи ім’я для новонароджених, важливо враховувати не тільки його значення, але й покровителя, який стане небесним заступником людини.
Державні й міжнародні свята у цей день
30 січня відзначають такі цікаві дати:
- День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України – це професійне свято працівників, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців.
- День пам’яті NASA – вшанування всіх героїв, які загинули під час виконання завдань космічного агентства. Це пам’ятний день для всіх, хто цікавиться аерокосмічними дослідженнями.
Народні традиції й прикмети у День трьох святих
У народі 30 січня також відоме як Трисвяття або Троє святих. Цей день має велике значення для вірян, тому існує низка традицій і прикмет:
- Якщо на Троє святих мороз, то весна буде теплою.
- Багато снігу цього дня обіцяє врожайне літо.
- Не варто починати нові важливі справи, оскільки вони можуть бути невдалими.
Не можна:
- лаятись або сваритися – це може принести непорозуміння на весь рік.
- виконувати важку фізичну працю – це може погано вплинути на здоров’я.
Цього дня рекомендують молитися святителям, дякувати за отримані блага й попросити про допомогу у складних ситуаціях.
30 січня – день, наповнений духовним і культурним змістом. Це чудова нагода для саморозвитку, спогадів і добрих справ.