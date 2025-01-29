Усе про день 30 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке церковне й міжнародне свято відзначати 30 січня та кого вітати з іменинами

Яке церковне та державне свято 30 січня / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 30 січня

30 січня православна церква відзначає важливе свято – Собор трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Іоана Золотоустого. Це свято присвячене трьом видатним отцям церкви, які зробили вагомий внесок у формування християнського віровчення. Їх пам’ять об’єднана в цей день для підкреслення гармонії у християнській традиції та вияву поваги до духовної спадщини.

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Церковне свято 30 січня – Трьох святих / Фото: wikimedia

Кожен із трьох святителів відзначився особливими заслугами:

Василій Великий створив багато творів на захист віри й був прихильником милосердя.

створив багато творів на захист віри й був прихильником милосердя. Григорій Богослов вважався неперевершеним майстром проповідей.

вважався неперевершеним майстром проповідей. Іоан Златоуст — один із найвідоміших проповідників і богословів, який отримав своє ім’я завдяки красномовству.

Свято нагадує про важливість єдності у вірі та добрих вчинках.

Іменини та день ангела 30 січня

Іменини та день ангела 30 січня / Фото: freepik

У цей день вшановують іменини власники таких імен:

Василь має грецьке походження й означає "царський".

має грецьке походження й означає "царський". Григорій має грецьке походження, що перекладається як "пильний".

має грецьке походження, що перекладається як "пильний". Іван походить з єврейської мови й означає "милість Божа".

Обираючи ім’я для новонароджених, важливо враховувати не тільки його значення, але й покровителя, який стане небесним заступником людини.

Державні й міжнародні свята у цей день

30 січня відзначають такі цікаві дати:

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України – це професійне свято працівників, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців.

– це професійне свято працівників, які забезпечують соціальний захист військовослужбовців. День пам’яті NASA – вшанування всіх героїв, які загинули під час виконання завдань космічного агентства. Це пам’ятний день для всіх, хто цікавиться аерокосмічними дослідженнями.

Державні та міжнародні свята 30 січня / Фото: wikimedia

Народні традиції й прикмети у День трьох святих

У народі 30 січня також відоме як Трисвяття або Троє святих. Цей день має велике значення для вірян, тому існує низка традицій і прикмет:

Якщо на Троє святих мороз, то весна буде теплою.

Багато снігу цього дня обіцяє врожайне літо.

Не варто починати нові важливі справи, оскільки вони можуть бути невдалими.

Не можна:

лаятись або сваритися – це може принести непорозуміння на весь рік.

виконувати важку фізичну працю – це може погано вплинути на здоров’я.

Цього дня рекомендують молитися святителям, дякувати за отримані блага й попросити про допомогу у складних ситуаціях.

30 січня – день, наповнений духовним і культурним змістом. Це чудова нагода для саморозвитку, спогадів і добрих справ.