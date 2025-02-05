Все о дне 6 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 6 февраля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 6 февраля

По новоюлианскому календарю 6 февраля церковь чтит преподобного Варсонофия Великого; мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила; преподобного Вукола, епископа Смирнского.

Варсонофий Великий – раннехристианский святой. Родился в Египте и отбывал свой монашеский подвиг в Газе, в Палестине. Большую часть своего 50-летнего уединения провел в молчании. Монах писал много писем, преимущественно Иоанну Пророку. Около 8 сотен этих писем сохранились до настоящего времени. Мощи святого хранятся в главной базилике города Орио, в Италии.

Святая Дорофея жила в Кесарии Каппадокийской во времена императора Диоклетиана. Девушка была верной христианкой, за это была арестована и подверглась пыткам. Своей верой Дорофея обратила в христианство Кристину, Каллисту и Феофила. Все они подверглись пыткам и были усечены мечом. Мощи Святой Дорофеи хранятся в Риме.

Преподобный Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, им же был назначен епископом Смирнской церкви в Малой Азии. Святой обратил в христианство и окрестил очень много язычников.

Именины и день ангела 6 февраля

По новому церковному календарю 6 февраля отмечаются именины Варсонофия, Дорофеи, Кристины, Каллисты и Феофила.

Какой день ангела 6 февраля / Фото: Pixabay / congerdesign

Международные праздники в этот день

Международный день бармена

Профессиональный праздник для людей, без которых не обойдется ни одна вечеринка. Примечательно, что праздновать День бармена 6 февраля предложили именно украинцы. Киевский клуб и Международный центр бармена в Украине учредили День бармена. Праздник еще не распространился на все страны мира, но его подхватили несколько наших соседей.

Международный день оптимиста

Праздник оптимиста отмечается каждый первый четверг февраля. Праздник существует уже более 100 лет. Инициировали его члены Клуба оптимистов Америки. Праздник очень быстро распространился по всему миру. В разных странах образовались организации оптимистов, распространяющие энтузиазм и поощряющие людей совершать хорошие поступки для лучшего будущего.

День без мобильного телефона

Эта акция начинается 6 февраля и длится 3 дня, по 8 февраля. Такая мера поощряет людей провести некоторое время без мобильного телефона, чтобы осознать свою зависимость от устройства, а также ограничить его.

Народные приметы и что нельзя делать 6 февраля

В народном календаре этот день назывался днем Вукола- телятника. Он считался покровителем и защитником новорожденных телят. Наши предки в этот период заботились о появлении новых маленьких телят. Заботились о корове и выполняли традиционные обряды: окуривали чабрецом хлев и выметали из дома невзгоды.

Приметы на 6 февраля:

если стоит крепкий мороз, март будет теплым;

если небо ясное, то лето будет засушливым;

снегопад в этот день предсказывает теплое, дождливое лето.

Что нельзя делать 6 февраля:

ссориться с кем-то из своей семьи;

проводить время в одиночестве.

Ко дню Вукола считается обязательным пойти в церковь, помолиться, чтобы не быть одиноким. Это желание должно осуществиться, именно в этот день одинокие должны просить о встрече своей второй половинки.