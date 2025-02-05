Все о дне 6 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 6 февраля
По новоюлианскому календарю 6 февраля церковь чтит преподобного Варсонофия Великого; мучениц Дорофеи, Кристины, Каллисты и мученика Феофила; преподобного Вукола, епископа Смирнского.
Варсонофий Великий – раннехристианский святой. Родился в Египте и отбывал свой монашеский подвиг в Газе, в Палестине. Большую часть своего 50-летнего уединения провел в молчании. Монах писал много писем, преимущественно Иоанну Пророку. Около 8 сотен этих писем сохранились до настоящего времени. Мощи святого хранятся в главной базилике города Орио, в Италии.
Святая Дорофея жила в Кесарии Каппадокийской во времена императора Диоклетиана. Девушка была верной христианкой, за это была арестована и подверглась пыткам. Своей верой Дорофея обратила в христианство Кристину, Каллисту и Феофила. Все они подверглись пыткам и были усечены мечом. Мощи Святой Дорофеи хранятся в Риме.
Преподобный Вукол был учеником апостола Иоанна Богослова, им же был назначен епископом Смирнской церкви в Малой Азии. Святой обратил в христианство и окрестил очень много язычников.
Именины и день ангела 6 февраля
По новому церковному календарю 6 февраля отмечаются именины Варсонофия, Дорофеи, Кристины, Каллисты и Феофила.
Международные праздники в этот день
- Международный день бармена
Профессиональный праздник для людей, без которых не обойдется ни одна вечеринка. Примечательно, что праздновать День бармена 6 февраля предложили именно украинцы. Киевский клуб и Международный центр бармена в Украине учредили День бармена. Праздник еще не распространился на все страны мира, но его подхватили несколько наших соседей.
- Международный день оптимиста
Праздник оптимиста отмечается каждый первый четверг февраля. Праздник существует уже более 100 лет. Инициировали его члены Клуба оптимистов Америки. Праздник очень быстро распространился по всему миру. В разных странах образовались организации оптимистов, распространяющие энтузиазм и поощряющие людей совершать хорошие поступки для лучшего будущего.
- День без мобильного телефона
Эта акция начинается 6 февраля и длится 3 дня, по 8 февраля. Такая мера поощряет людей провести некоторое время без мобильного телефона, чтобы осознать свою зависимость от устройства, а также ограничить его.
Народные приметы и что нельзя делать 6 февраля
В народном календаре этот день назывался днем Вукола- телятника. Он считался покровителем и защитником новорожденных телят. Наши предки в этот период заботились о появлении новых маленьких телят. Заботились о корове и выполняли традиционные обряды: окуривали чабрецом хлев и выметали из дома невзгоды.
Приметы на 6 февраля:
- если стоит крепкий мороз, март будет теплым;
- если небо ясное, то лето будет засушливым;
- снегопад в этот день предсказывает теплое, дождливое лето.
Что нельзя делать 6 февраля:
- ссориться с кем-то из своей семьи;
- проводить время в одиночестве.
Ко дню Вукола считается обязательным пойти в церковь, помолиться, чтобы не быть одиноким. Это желание должно осуществиться, именно в этот день одинокие должны просить о встрече своей второй половинки.