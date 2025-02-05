Усе про день 6 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 6 лютого / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 6 лютого

За новоюліанським календарем 6 лютого церква відзначає преподобного Варсонофія Великого; мучениць Дорофеї, Христини, Каллісти і Феофіла; преподобного Вукола, єпископа Смирнського.

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Варсонофій Великий – ранньохристиянський святий. Народився в Єгипті й відбував свій чернечий подвиг у Газі, в Палестині. Більшу частину свого 50-річного усамітнення провів у мовчанні. Чернець писав багато листів, переважно Іоанну Пророку. Близько 8 сотень цих листів збереглися до нашого часу. Мощі святого зберігаються в головній базиліці міста Оріо, в Італії.

Свята Дорофея жила в Кесарії Каппадокійській в часи імператора Діоклетіана. Дівчина була вірною християнкою, за це була заарештована і зазнала тортур. Своєю вірою Дорофея навернула у християнство Христину, Калісту і Феофіла. Всі вони зазнали катувань та були усічені мечем. Мощі Святої Дорофеї зберігаються у Римі.

Преподобний Вукол був учнем апостола Іоанна Богослова, ним же був призначений єпископом Смирнської церкви, у Малій Азії. Святий навернув у християнство та похрестив дуже багато язичників.

Іменини та день ангела 6 лютого

За церковним календарем 6 лютого відзначають іменини Варсонофія, Дорофеї, Христини, Калісти та Феофіла.

Який день ангела 6 лютого / Фото: Pixabay / congerdesign

Міжнародні свята у цей день

Міжнародний день бармена

Професійне свято для людей, без яких не обійдеться жодна вечірка. Цікаво, що святкувати День бармена 6 лютого запропонували саме українці. Київський клуб і Міжнародний центр бармена в Україні заснували День бармена. Свято ще не поширилося на всі країни світу, але його підхопили декілька наших сусідів.

Міжнародний день оптиміста

Свято відзначається кожного першого четверга лютого. Свято існує вже більш як 100 років. Ініціювали його члени Клубу оптимістів Америки. Свято дуже швидко поширилося по всьому світу. У різних країнах утворилися організації оптимістів, що поширюють ентузіазм і заохочують людей робити добрі вчинки для кращого майбутнього.

День без мобільного телефону

Це акція, що розпочинається 6 лютого і триває 3 дні, до 8 лютого. Такий захід заохочує людей провести якийсь час без мобільного телефону, щоб усвідомити свою залежність від пристрою, а також обмежити її.

Народні прикмети та що не можна робити 6 лютого

У народному календарі цей день називали днем Вукола-телятника. Він вважався покровителем і захисником новонароджених телят. Наші пращури, які мали господарство та корів, у цей період турбувалися про появу нових маленьких теляток. Дбали про корову й виконували традиційні обряди: обкурювали чебрецем хлів і вимітали з дому негаразди.

Прикмети на 6 лютого:

якщо стоїть міцний мороз, березень буде теплим;

якщо небо ясне, то літо буде посушливим;

снігопад цього дня віщує тепле, дощове літо.

Що не можна робити 6 лютого:

сваритися зі своєю родиною;

проводити час на самоті.

У день Вукола вважається обов’язковим піти до церкви, помолитися святому, щоб не бути самотнім. Це бажання має здійснитися, саме цього дня самотні повинні просити про зустріч зі своєю другою половинкою.