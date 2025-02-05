Усе про день 6 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 6 лютого
За новоюліанським календарем 6 лютого церква відзначає преподобного Варсонофія Великого; мучениць Дорофеї, Христини, Каллісти і Феофіла; преподобного Вукола, єпископа Смирнського.
Варсонофій Великий – ранньохристиянський святий. Народився в Єгипті й відбував свій чернечий подвиг у Газі, в Палестині. Більшу частину свого 50-річного усамітнення провів у мовчанні. Чернець писав багато листів, переважно Іоанну Пророку. Близько 8 сотень цих листів збереглися до нашого часу. Мощі святого зберігаються в головній базиліці міста Оріо, в Італії.
Свята Дорофея жила в Кесарії Каппадокійській в часи імператора Діоклетіана. Дівчина була вірною християнкою, за це була заарештована і зазнала тортур. Своєю вірою Дорофея навернула у християнство Христину, Калісту і Феофіла. Всі вони зазнали катувань та були усічені мечем. Мощі Святої Дорофеї зберігаються у Римі.
Преподобний Вукол був учнем апостола Іоанна Богослова, ним же був призначений єпископом Смирнської церкви, у Малій Азії. Святий навернув у християнство та похрестив дуже багато язичників.
Іменини та день ангела 6 лютого
За церковним календарем 6 лютого відзначають іменини Варсонофія, Дорофеї, Христини, Калісти та Феофіла.
Міжнародні свята у цей день
- Міжнародний день бармена
Професійне свято для людей, без яких не обійдеться жодна вечірка. Цікаво, що святкувати День бармена 6 лютого запропонували саме українці. Київський клуб і Міжнародний центр бармена в Україні заснували День бармена. Свято ще не поширилося на всі країни світу, але його підхопили декілька наших сусідів.
- Міжнародний день оптиміста
Свято відзначається кожного першого четверга лютого. Свято існує вже більш як 100 років. Ініціювали його члени Клубу оптимістів Америки. Свято дуже швидко поширилося по всьому світу. У різних країнах утворилися організації оптимістів, що поширюють ентузіазм і заохочують людей робити добрі вчинки для кращого майбутнього.
- День без мобільного телефону
Це акція, що розпочинається 6 лютого і триває 3 дні, до 8 лютого. Такий захід заохочує людей провести якийсь час без мобільного телефону, щоб усвідомити свою залежність від пристрою, а також обмежити її.
Народні прикмети та що не можна робити 6 лютого
У народному календарі цей день називали днем Вукола-телятника. Він вважався покровителем і захисником новонароджених телят. Наші пращури, які мали господарство та корів, у цей період турбувалися про появу нових маленьких теляток. Дбали про корову й виконували традиційні обряди: обкурювали чебрецем хлів і вимітали з дому негаразди.
Прикмети на 6 лютого:
- якщо стоїть міцний мороз, березень буде теплим;
- якщо небо ясне, то літо буде посушливим;
- снігопад цього дня віщує тепле, дощове літо.
Що не можна робити 6 лютого:
- сваритися зі своєю родиною;
- проводити час на самоті.
У день Вукола вважається обов’язковим піти до церкви, помолитися святому, щоб не бути самотнім. Це бажання має здійснитися, саме цього дня самотні повинні просити про зустріч зі своєю другою половинкою.