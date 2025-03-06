Все о дне 7 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 7 марта (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 7 марта

По новоюлианскому календарю 7 марта церковь чествует священномучеников, которые в Херсонесе были епископами – Василия, Ефрема, Евгения и других; преподобного Павла Препростого; Эмилиана Итальянского. В этот период продолжается Великий пост. Напомним, пост продолжается с 3 марта до 19 апреля.

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Священномученики Василий, Ефрем, Капитон, Евгений, Еферий, Елпидий и Агафодор были христианскими проповедниками на территории современного Причерноморья и Крыма. Тогда эти земли назывались Тавридой, а Херсонес — сейчас территория города Севастополь.

Еще задолго до Крещения Киевской Руси христианство уже распространялось в этих землях. Епископы Херсонесские приняли мученическую смерть за Христа в IV веке.

Павел Препростой был египетским монахом, присоединившимся к Антонию Великому, чтобы вести уединенную пустынную жизнь. Препростым его прозвали за добросердечность и простоту. Святой жил в IV веке.

Святой Эмилиан был грешным римлянином, но на старости раскаялся и отправился в монастырь молиться об отпущении грехов. Так много лет провел в благочестии, смиренном посте и молитве.

Именины и день ангела 7 марта

По церковному календарю 7 марта в Украине поздравлять с именинами следует Василия, Ефрема, Евгения, Павла и Эмилиана.

Имя Василий имеет греческое происхождение. Сформировалось во времена персидских войн. Василиос переводится как "персидский царь".

Имя Ефрем происходит из древнееврейского языка. В Украине несколько вариаций: Офрем, Ефремий, Охрим.

Евгений с древнегреческого переводится как "благородный". Павел с латинского языка переводится как "скромный" или "меньший".

Имя Эмилиан тоже происходит из латинского языка и переводится как "соперник".

Какой день ангела 7 марта (Фото: Pixabay)

Международные праздники в этот день

Всемирный день молитвы отмечается каждый год в первую пятницу марта. Инициатива была создана женщинами-христианками в конце XIX века. Сейчас к мероприятию присоединились около 180 государств.

День рождения телефонного аппарата отмечается 7 марта, поскольку именно в этот день в 1876 году было запатентовано настоящее изобретение. Запатентовал его Александер Грейам Белл, американский изобретатель.

Всемирный день выключенных гаджетов также отмечается в первую пятницу марта и призван обратить внимание на перенасыщенность технологиями человеческой жизни. День призван привлечь людей к живому общению и восстановлению связей.

Народные приметы и что нельзя делать 7 марта

В этот день длится первая неделя Великого поста. Это самый строгий период поста, когда нельзя употреблять даже растительное масло, а тем более все продукты животного происхождения: молоко, мясо, творог и яйца.

В этот период нельзя устраивать громкие развлечения и шумные вечеринки. Следует проводить время в покое и тишине. Нельзя ссориться с близкими. Больше внимания следует обратить на свои мысли и состояние души.

Приметы о первых днях весны передаются веками. Ласточки в небе предвещают урожай и благополучие, а красный яркий закат оповещает о приближении сильных ветров.