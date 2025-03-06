Усе про день 7 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 7 березня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 7 березня

За новоюліанським календарем 7 березня церква вшановує священномучеників, що в Херсонесі були єпископами – Василія, Єфрема, Євгенія та інших; преподобного Павла Препростого; Еміліяна Італійського. В цей період триває Великий піст. Нагадаємо, піст триває з 3 березня до 19 квітня.

Священномученики Василій, Єфрем, Капитон, Євгенiй, Єферiй, Єлпидiй та Агафодор були християнськими проповідниками на території сучасного Причорномор’я та Криму. Тоді ці землі називалися Тавридою, а Херсонес — нині територія міста Севастополь.

Ще задовго до Хрещення Київської Русі християнство вже поширювалося цими землями. Єпископи Херсонеські прийняли мученицьку смерть за Христа в IV столітті.

Павло Препростий був єгипетським ченцем, що приєднався до Антонія Великого, щоб вести усамітнене пустельне життя. Препростим його прозвали за добросердечність та простоту. Святий жив у IV столітті.

Святий Еміліян спочатку був грішним римлянином, але на старості розкаявся та вирушив у монастир молитися про відпущення гріхів. Так багато років провів у благочесті, смиренному пості та молитві.

Іменини та день ангела 7 березня

За церковним календарем 7 березня в Україні вітати з іменинами слід Василія, Єфрема, Євгенія, Павла та Еміліана.

Ім’я Василь має грецьке походження. Сформувалося в часи перських воєн. Василіос перекладається як "перський цар".

Ім’я Єфрем походить зі староєврейської мови. В Україні має кілька варіацій: Офрем, Єфремій, Охрім.

Євген з давньогрецької перекладається як "благородний". Павло з латинської мови перекладається як "скромний" або "менший".

Ім'я Еміліан теж походить з латинської мови й перекладається як "суперник".

Який день ангела 7 березня (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята у цей день

Всесвітній день молитви відзначається щороку в першу п’ятницю березня. Ініціатива була створена жінками-християнками в кінці XIX століття. Зараз до заходу приєдналося близько 180 держав.

День народження телефонного апарата відзначається 7 березня, оскільки саме цього дня 1876 року був запатентований цей винахід. Запатентував його Александер Грем Белл, американський винахідник.

Всесвітній день виключених гаджетів також відзначається у першу п’ятницю березня й має на меті звернути увагу на перенасиченість технологіями людського життя. День покликаний заохотити людей до живого спілкування та відновлення зв’язків.

Народні прикмети та що не можна робити 7 березня

Цього дня триває перший тиждень Великого посту. Це найсуворіший період посту, коли не можна вживати навіть рослинну олію, а тим більше всі продукти тваринного походження: молоко, м’ясо, сир та яйця.

У цей період не можна влаштовувати гучні розваги та голосні вечірки. Слід проводити час ув спокої й тиші. Не можна сваритися з близьким. Більше уваги слід привернути своїм думкам та стану душі.

Прикмети до перших днів весни передаються віками. Ластівки в небі віщують урожай та добробут, а червоний яскравий захід сонця сповіщає про наближення сильних вітрів.