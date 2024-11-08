Все о дне 9 ноября: церковный праздник, день ангела завтра
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Праздники 9 ноября
- Всемирный день свободы. Важный день, напоминающий о ценности свободы и цене, которую за нее платило человечество в разные периоды истории. 9 ноября считается днем разрушения Берлинской стены. Фактически, стена еще стояла, но перестала быть барьером, в ней открылись пункты пропуска и люди могли переходить с Востока на Запад и обратно. Официально праздник был установлен в 2001 году.
- Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Именно в этот день было совершено нацистами первое нападение на евреев, начавшее истребление еврейского народа в Европе. День чтит память жертв фашизма и антисемитизма, а также акцентирует внимание на проблемах, связанных с расистскими взглядами, неофашизмом и экстремистскими движениями.
- Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Украинский праздник, призванный отметить украинскую культуру и людей, работающих на ее развитие и распространение.
Какой церковный праздник 9 ноября
- Иконы Божией Матери "Скоропослушница". В этот день церковь чествует чудотворную икону, написанную в Х веке. Свое название икона получила в ХVІІ в., когда возле нее произошло чудо в Афонском монастыре. Один из монахов зажигал лучину (щепку сухого дерева), чтобы осветить свой путь с трапезной ночью. Дым от лучины оседал на висящую над входом икону. Однажды монах услышал голос Богородицы, призывавший не зажигать лучину возле иконы. Монах ослушался этой просьбы и ослеп. Зрение вернулось, когда монах раскаялся перед иконой. Богородица его известила, что теперь эта икона будет называться "Скоропослушница" и будет помогать всем, кто приходит к ней с верой. До сих пор перед иконой молятся об исцелении, духовном прозрении или разрешении трудных жизненных ситуаций.
- Мучеников Онисифора и Порфирия. Святые были христианами, принявшими мученическую смерть во времена гонений христиан во времена императора Диоклетиана.
- Преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, который был монахом в Киево-Печерском монастыре и похоронен в Ближних пещерах.
- Преподобной Матроны и Феоктисты, женщин-христианок, посвятивших свою жизнь молитвам и служению Господу.
Кто празднует день ангела 9 ноября
Именины в этот день празднуют Александр, Антон, Иван.
Что нельзя делать 9 ноября
В этот день церковь запрещает:
- конфликтовать, сердиться на кого-нибудь и выяснять отношения;
- оставаться в ссоре со своими родственниками и близкими, в этот день следует примириться и отпустить все обиды;
- нельзя отказывать в помощи тем, кто о ней просит.