Усе про день 9 листопада: церковне свято, день ангела завтра

Що святкувати 9 листопада, чиї іменини в цей день

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця"/Фото - Андріївська церква

Свята 9 листопада

Всесвітній день свободи . Важливий день, що нагадує про цінність свободи й ціну, яку за неї платило людство в різні періоди історії. 9 листопада вважається днем руйнування Берлінської стіни. Фактично, стіна ще стояла, але вже перестала бути бар’єром, у ній відкрилися пункти пропуску і люди могли переходити зі Сходу на Захід і назад. Офіційно свято встановили 2001 року.

. Важливий день, що нагадує про цінність свободи й ціну, яку за неї платило людство в різні періоди історії. 9 листопада вважається днем руйнування Берлінської стіни. Фактично, стіна ще стояла, але вже перестала бути бар’єром, у ній відкрилися пункти пропуску і люди могли переходити зі Сходу на Захід і назад. Офіційно свято встановили 2001 року. Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму й антисемітизму . Саме в цей день був здійснений нацистами перший напад на євреїв, що започаткував винищення єврейського народу у Європі. День вшановує пам’ять жертв фашизму й антисемітизму, а також наголошує на проблемах сьогодення, пов’язаними з расистськими поглядами, неофашизмом та екстремістськими рухами.

. Саме в цей день був здійснений нацистами перший напад на євреїв, що започаткував винищення єврейського народу у Європі. День вшановує пам’ять жертв фашизму й антисемітизму, а також наголошує на проблемах сьогодення, пов’язаними з расистськими поглядами, неофашизмом та екстремістськими рухами. Всеукраїнський день працівників культури й аматорів народного мистецтва. Українське свято, що покликане вшанувати українську культури й людей, які працюють на її розвиток і поширення.

Яке церковне свято 9 листопада

Ікони Божої Матері "Скоропослушниця" . У цей день церква вшановує чудотворну ікону, яка написана в Х столітті. Свою назву ікона отримала у ХVIІ ст., коли біля неї сталося диво в Афонському монастирі. Один із монахів запалював скіпку (тріску сухого дерева), щоб освітити свій шлях із трапезної вночі. Дим зі скіпки осідав на ікону, що висіла над входом. Одного разу монах почув голос Богородиці, який закликав не запалювати скіпку біля ікони. Проте він ослухався цього прохання й осліп. Зір повернувся, коли ченець розкаявся перед іконою. Богородиця його сповістила, що відтепер ця ікона буде називатися "Скоропослушниця" і допомагатиме усім, хто приходить до неї з вірою. До цього часу перед іконою моляться за зцілення, духовне прозріння чи вирішення важких життєвих ситуацій.

. У цей день церква вшановує чудотворну ікону, яка написана в Х столітті. Свою назву ікона отримала у ХVIІ ст., коли біля неї сталося диво в Афонському монастирі. Один із монахів запалював скіпку (тріску сухого дерева), щоб освітити свій шлях із трапезної вночі. Дим зі скіпки осідав на ікону, що висіла над входом. Одного разу монах почув голос Богородиці, який закликав не запалювати скіпку біля ікони. Проте він ослухався цього прохання й осліп. Зір повернувся, коли ченець розкаявся перед іконою. Богородиця його сповістила, що відтепер ця ікона буде називатися "Скоропослушниця" і допомагатиме усім, хто приходить до неї з вірою. До цього часу перед іконою моляться за зцілення, духовне прозріння чи вирішення важких життєвих ситуацій. Мучеників Онисифора і Порфирія . Святі були християнами, що прийняли мученицьку смерть у часи гонінь християн за часів імператора Диоклетіяна.

. Святі були християнами, що прийняли мученицьку смерть у часи гонінь християн за часів імператора Диоклетіяна. Преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського , що був монахом у Києво-Печерському монастирі і похований у Ближніх печерах.

, що був монахом у Києво-Печерському монастирі і похований у Ближніх печерах. Преподобної Матрони й Феоктисти, жінок-християнок, які присвятили своє життя молитвам і служінню Господу.

Хто святкує день ангела 9 листопада

Іменини в цей день святкують Олександр, Антон, Іван.

Що не можна робити 9 листопада

У цей день церква забороняє: