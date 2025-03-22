Все про 23 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

23 марта имеет особое значение как в церковном, так и народном календаре

Все про день 23 марта / фото: depositphotos

Какой церковный праздник завтра, 23 марта

Крестопоклонное воскресенье. Третье воскресенье Великого поста получило название Крестопоклонное. В этот день во время богослужения для поклонения выносится Святой Крест. Это напоминание верующим о жертвенности Иисуса Христа и символе духовного укрепления в середине поста.

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Во время литургии совершается служба Василия Великого, а само воскресенье призывает христиан помнить о терпении, смирении и усилить свои духовные старания.

Чествование Преподобного Никона Сицилийского и 199 учеников его. Никон родился в Сицилии, в раннем возрасте принял христианство и стал монахом. Он собрал вокруг себя 199 учеников, с которыми вместе проповедовал слово Божие.

За свою веру преподобный Никон и его ученики были казнены язычниками, став мучениками Христовыми. Их память почитается как пример преданности и мужества в вере.

Какой церковный праздник 23 марта / фото: Liga.net

Чествование Преподобного Никона Киево-Печерского. Еще один святой в этот день – преподобный Никон, игумен Киево-Печерской лавры. Он прославился своей суровой подвижнической жизнью, был наставником многих монахов и прославлен как праведник. Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Чествование Мучеников Филита и Лидии. Святые мученики Филит, его жена Лидия, сыновья Македон и Феопрепий, а также военачальник Амфилохий и комментарисий Кронид пострадали за христианскую веру во времена императора Адриана. Все они мужественно выдержали пытки, не отрекшись от веры, и за это были казнены.

Именины и день ангела 23 марта

Именины и день ангела 23 марта / фото: Liga.net

23 марта свои именины отмечают носители нескольких редких, но красивых имен:

Лидия – имя греческого происхождения, означает "жительница Лидии" (историческая область Малой Азии). Символы: лилия, голубь, символизирующие чистоту и мир.

Никон – происходит от греческого "nikē" – "победа". Символами имени считаются лев и дуб, символизирующие силу духа и выносливость.

Македон – означает "житель Македонии". Тотемные символы: орел и виноградная лоза как знак благородства и плодородия.

Феопрепий – с греческого переводится как "достойный Бога". Символы имени: агнец и пальмовая ветвь – символы верности и духовной чистоты.

Кронид – "потомок Кроноса", символы: сокол, кипарис – олицетворение мудрости и вечности.

Амфилохий – имя со значением "обороняющий со всех сторон". Символы: волк и лавр как символы стойкости и чести.

Международный праздник 23 марта

23 марта в мире отмечают Всемирный день метеоролога. Этот праздник был введен в 1960 году в честь создания Всемирной метеорологической организации.

Метеорологи играют ключевую роль в исследовании климата и прогнозировании погоды, помогая предотвратить природные катастрофы и обеспечивая человечество важной информацией о состоянии атмосферы.

Народные приметы 23 марта

Народные приметы и запреты 23 марта / фото: Liga.net

В народном календаре этот день имел свое значение. Люди внимательно наблюдали за природой и составляли приметы:

если 23 марта солнечно и тепло – весна будет ранней и ласковой;

если в этот день идет дождь или снег, то считали, что лето будет дождливым;

много звезд в ночь на 23 марта – к поздней весне и холодной погоде;

если ветер сильный – год будет урожайным на рожь.

Поскольку 23 марта приходится на Великий пост, есть несколько важных запретов. В дни поста разрешается только растительная пища без мяса, молочных продуктов и яиц.

Запрещается устраивать громкие празднества, вечеринки, петь песни и танцевать. В этот день рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно дома или в поле. Важно держать свои мысли и слова чистыми.

По народным верованиям, в этот день не советовали начинать важные дела или крупные покупки – считалось, что они могут не удаться.