Усе про 23 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

23 березня має особливе значення як у церковному, так і в народному календарі

Усе про день 23 березня / фото: depositphotos

Яке церковне свято завтра, 23 березня

Хрестопоклонна неділя. Третя неділя Великого посту отримала назву Хрестопоклонна. Цього дня під час богослужіння виноситься для поклоніння Святий Хрест. Це нагадування вірянам про жертовність Ісуса Христа та символ духовного зміцнення в середині посту.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Під час літургії відправляється служба Василія Великого, а сама неділя закликає християн пам'ятати про терпіння, смирення та посилити свої духовні старання.

Вшанування Преподобного Никона Сицилійського і 199 учнів його. Никон народився на Сицилії, у ранньому віці прийняв християнство та став ченцем. Він зібрав навколо себе 199 учнів, з якими разом проповідував слово Боже.

За свою віру преподобний Никон та його учні були страчені язичниками, ставши мучениками Христовими. Їх пам'ять ушановується як приклад відданості та мужності у вірі.

Яке церковне свято 23 березня / фото: Liga.net

Вшанування Преподобного Никона Києво-Печерського. Ще один святий цього дня – преподобний Никон, ігумен Києво-Печерської лаври. Він прославився своїм суворим подвижницьким життям, був наставником багатьох ченців і прославлений як праведник. Мощі святого спочивають у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Вшанування Мучеників Філита і Лідії. Святі мученики Філит, його дружина Лідія, сини Македон та Феопрепій, а також воєначальник Амфілохій і коментарісій Кронід постраждали за християнську віру за часів імператора Адріана. Всі вони мужньо витримали катування, не зрікшись віри, й за це були страчені.

Іменини та день ангела 23 березня

Іменини та день ангела 23 березня / фото: Liga.net

23 березня свої іменини святкують носії кількох рідкісних, але красивих імен:

Лідія – ім'я грецького походження, означає "жителька Лідії" (історична область Малої Азії). Символи: лілія, голуб, що символізують чистоту та мир.

Никон – походить від грецького "nikē" – "перемога". Символами імені вважаються лев та дуб, що символізують силу духу та витривалість.

Македон – означає "мешканець Македонії". Тотемні символи: орел і виноградна лоза, як знак благородства та родючості.

Феопрепій – із грецької мови перекладається як "гідний Бога". Символи імені: агнець і пальмова гілка – символи вірності та духовної чистоти.

Кронід – "нащадок Кроноса", символи: сокіл, кипарис – уособлення мудрості та вічності.

Амфілохій – ім'я зі значенням "той, хто захищає з усіх боків". Символи: вовк і лавр як символи стійкості та честі.

Міжнародне свято 23 березня

23 березня у світі святкують Всесвітній день метеоролога. Це свято було запроваджене у 1960 році на честь створення Всесвітньої метеорологічної організації.

Метеорологи відіграють ключову роль у дослідженні клімату та прогнозуванні погоди, допомагаючи запобігти природним катастрофам і забезпечуючи людство важливою інформацією про стан атмосфери.

Народні прикмети 23 березня

Народні прикмети та заборони 23 березня / фото: Liga.net

У народному календарі цей день теж мав своє значення. Люди уважно спостерігали за природою та складали прикмети:

якщо 23 березня сонячно та тепло – весна буде ранньою і лагідною;

якщо цього дня йде дощ або сніг, вважали, що літо буде дощовим;

багато зірок у ніч на 23 березня – до пізньої весни й холодної погоди;

якщо вітер сильний – рік буде врожайним на жито.

Оскільки 23 березня припадає на Великий піст, є кілька важливих заборон. У дні посту дозволяється лише рослинна їжа, без м’яса, молочних продуктів та яєць.

Заборонено влаштовувати гучні святкування, вечірки, співати пісні та танцювати. У цей день рекомендується уникати надмірних фізичних навантажень, особливо вдома або в полі. Важливо тримати свої думки й слова чистими.

За народними віруваннями, цього дня не радили починати важливі справи або великі купівлі – вважалося, що вони можуть не вдатися.