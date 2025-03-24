Все про 25 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 25 марта (Фото: depositphotos)

Какой церковный праздник 25 марта

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати праздников в православном календаре, который в этом году отмечается 25 марта. Этот праздник посвящен событиям, когда архангел Гавриил возвестил Деву Марию, что она станет Матерью Сына Божьего.

Это событие символизирует начало спасения человечества. Традиционно в этот день в храмах проводятся торжественные богослужения, а верующие стараются соблюдать особые обычаи.

Церковный праздник 25 марта, Благовещение (Фото: LIGA.net)

Именины и день ангела 25 марта

25 марта свои именины празднуют владельцы имен: Иосиф, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, Мария.

Иосиф – имя древнееврейского происхождения, означает "Бог умножит" или "да даст Господь". Символизирует человека терпеливого, мудрого и трудолюбивого.

Василий – от греческого слова "басилевс", переводится как "царь" или "король". Олицетворяет лидерство, благородство и силу духа.

Гавриил – имеет еврейские корни и означает "Божья сила". Известно благодаря архангелу Гаврилу, который принес Деве Марии весть о рождении Спасителя.

Устим – латинского происхождения, что означает "справедливый", "постоянный". Связано с честностью, стойкостью характера и верностью принципам.

Феодосий – греческое имя со значением "Богом дарованный". Символизирует человека добродушного, чуткого характера, открытого к духовному росту.

Мария – одно из древнейших имен, происходит из древнееврейского языка и переводится как "горькая", "желанная", "госпожа". В Украине имя ассоциируется со святостью, добротой и милосердием, особенно через почитание Божией Матери.

День ангела и именины 25 марта (Фото: LIGA.net)

Для людей, рожденных 25 марта, талисманом является гематит. Название с греческого переводится как "кровавый камень". Издавна его считали мощным энергетическим щитом. В древности верили, что украшения с гематитом дарят мужество, внутреннюю силу и защищают от негативных воздействий.

Государственный праздник в этот день

25 марта на Украине отмечается День Службы безопасности Украины. Этот профессиональный праздник установлен для чествования работников СБУ, обеспечивающих государственную безопасность, защищающих суверенитет и территориальную целостность страны. В этот день проводятся торжественные мероприятия, награждения и чествование сотрудников службы.

Народные приметы и запреты 25 марта

Народные приметы и запреты 25 марта (Фото: LIGA.net)

В народе 25 марта связано со многими приметами и поверьями.

Погода на Благовещение определяет погоду на Пасху. Считалось, если на Благовещение теплая и солнечная погода, то и на Пасху будет такой же.

Если на Благовещение птицы вьют гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным. Это наблюдение помогало предугадать погодные условия на лето.

Если на Благовещение дождь – будет хороший урожай. В этот день почитался дождь.

На Благовещение существуют определенные запреты и ограничения. Считалось, что в этот день нельзя работать на земле, заниматься строительством или другими тяжелыми работами.

Верили, что заем денег или вещей может привести к потерям и неудачам в будущем. Шитье, вязание и другие виды рукоделия были под запретом, чтобы не навлечь беду. Хотя продолжается Великий пост, на Благовещение разрешается употреблять рыбу, являющуюся исключением из общих правил поста.