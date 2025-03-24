Усе про 25 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 25 березня (Фото: depositphotos)

Яке церковне свято 25 березня

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з дванадесятих свят у православному календарі, що в цьому році відзначається 25 березня. Це свято присвячене події, коли архангел Гавриїл сповістив Діву Марію про те, що вона стане Матір'ю Сина Божого.

Ця подія символізує початок порятунку людства. Традиційно в цей день у храмах проводяться урочисті богослужіння, а віряни намагаються дотримуватися особливих звичаїв.

Церковне свято 25 березня, Благовіщення (Фото: LIGA.net)

Іменини та день ангела 25 березня

25 березня свої іменини святкують власники імен: Йосип, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Марія.

Йосип – ім'я давньоєврейського походження, означає "Бог примножить" або "нехай додасть Господь". Символізує людину терплячу, мудру та працьовиту.

Василь – від грецького слова "басилевс", що перекладається як "цар" або "король". Уособлює лідерство, благородство і силу духу.

Гаврило – має єврейські корені та означає "Божа сила". Відоме завдяки архангелу Гаврилу, який приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя.

Устим – латинського походження, що означає "справедливий", "постійний". Пов’язане з чесністю, стійкістю характеру та вірністю принципам.

Феодосій – грецьке ім’я зі значенням "Богом дарований". Символізує людину добродушну, чуйного характеру, відкриту до духовного зростання.

Марія – одне з найдавніших імен, походить з давньоєврейської мови та перекладається як "гірка", "бажана", "пані". В Україні ім’я асоціюється зі святістю, добротою та милосердям, особливо через шанування Божої Матері.

День ангела та іменини 25 березня (Фото: LIGA.net)

Для людей, народжених 25 березня, талісманом є гематит. Назва з грецької перекладається як "кривавий камінь". Здавна його вважали потужним енергетичним щитом. У давнину вірили, що прикраси з гематитом дарують мужність, внутрішню силу та захищають від негативних впливів.

Державне свято у цей день

25 березня в Україні відзначається День Служби безпеки України. Це професійне свято встановлене для вшанування працівників СБУ, які забезпечують державну безпеку, захищають суверенітет та територіальну цілісність країни. У цей день проводяться урочисті заходи, нагородження та вшанування співробітників служби.

Народні прикмети та заборони 25 березня

Народні прикмети та заборони 25 березня (Фото: LIGA.net)

У народі 25 березня пов'язане з багатьма прикметами та повір'ями.

Погода на Благовіщення визначає погоду на Великдень. Вважалося, якщо на Благовіщення тепла та сонячна погода, то й у Великдень буде такою самою.

Якщо на Благовіщення птахи в'ють гнізда на сонячному боці – літо буде холодним. Це спостереження допомагало передбачити погодні умови на літо.

Якщо на Благовіщення дощ – буде хороший врожай. Дощ у цей день вважався благословенням для майбутнього врожаю.

На Благовіщення існують певні заборони та обмеження. Вважалося, що в цей день не можна працювати на землі, займатися будівництвом чи іншими важкими роботами.

Вірили, що позичання грошей або речей може призвести до втрат і невдач у майбутньому. Шиття, в'язання та інші види рукоділля були під забороною, щоб не накликати біду. Хоча триває Великий піст, на Благовіщення дозволяється вживати рибу, що є винятком із загальних правил посту.