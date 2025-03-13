Все про день 15 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

15 марта отмечают церковные и международные праздники, поздравляют с именинами. О народных традициях и запретах этого дня — в материале

Все о дне 15 марта (Фото: depositphotos)

Церковные праздники завтра, 15 марта

15 марта православная церковь чтит память мученика Агапия и семи мучеников, а также священномученика Александра, пресвитера в Сиде. В этот день также продолжается Великий пост, период духовного очищения и подготовки к Пасхе.

Мученик Агапий и семь мучеников

Мученик Агапий вместе с семью другими христианами пострадали за веру во Христа во время гонений в III веке. Они отказались отречься от своей веры, за что были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Их подвиг является примером стойкости и преданности христианским ценностям.

Церковные праздники 15 марта (Фото: blagovist)

Священномученик Александр, пресвитер в Сиде

Александр был пресвитером (священником) в городе Сида (Памфилия) в III веке. За проповедь христианства он подвергся преследованиям и был казнен. Его жертвенность и верность вере вдохновляют верующих до сих пор.

Именины и день ангела завтра

В этот день празднуют именины носители таких имен:

Александр – греческое имя, что означает "защитник людей".

Алексей – также греческое имя, которое переводится как "защитник" или "помощник".

Михаил – происходит из древнееврейского языка и означает "кто как Бог".

Денис – имя греческого происхождения, связанное с богом виноделия Дионисом и символизирующее жизненную силу и энергию.

Именины и день ангела 15 марта (Фото: LIGA.net)

Оберегом родившихся 15 марта считается лунный камень. Издавна ему приписывали способность усиливать интуицию владельца. Также существует поверье, что этот камень помогает избавиться от отрицательной энергии, очищая внутреннее состояние человека.

Международные праздники 15 марта

Международный день спортивных автогонок. Этот день посвящен увлекательному миру автоспорта, в частности спортивной гонке. Отмечается в третью субботу марта, которая в 2025 году приходится на 15 марта. Праздник совпадает со знаковой гонкой "12 часов Сибринга" во Флориде, США. Этот день чествует скорость, технологии и мастерство, привлекающих фанатов по всему миру.

Международный день переосмысления богатства. Этот праздник призывает изменить наше понимание богатства из материального на более целостный подход к процветанию. Инициатором этого дня является Патрис Вашингтон, автор и ведущая подкаста The Redefining Wealth Podcast. Она пропагандирует жизнь, в которой дисциплина и удовольствие ценятся больше, чем неустанная погоня за деньгами.

Почему основан День переосмысления богатства Традиционно богатство ассоциируется с деньгами и материальными благами. Однако этот день напоминает, что настоящее богатство может состоять в знаниях, духовном развитии, отношениях, здоровье и гармонии. Идея праздника побуждает к пересмотру вопросов экономического равенства, благотворительности и устойчивого развития. Современное общество ориентировано на материальное потребление, и этот день помогает задуматься, действительно ли обладание большим количеством вещей приносит счастье. Традиционно богатство ассоциируется с деньгами и материальными благами. Однако этот день напоминает, что настоящее богатство может состоять в знаниях, духовном развитии, отношениях, здоровье и гармонии. Идея праздника побуждает к пересмотру вопросов экономического равенства, благотворительности и устойчивого развития. Современное общество ориентировано на материальное потребление, и этот день помогает задуматься, действительно ли обладание большим количеством вещей приносит счастье.

Народные приметы

В народе 15 марта связывали с определенными приметами, которые помогали предсказывать погоду и урожай:

если в этот день оттепель – весна будет ранней и теплой;

если идет снег – к затяжной весне;

если птицы начинают вить гнезда на солнечной стороне – лето будет холодным;

если утром туман – к урожайному году.

Эти приметы отражают наблюдение наших предков за природой и ее влияние на их жизнь.

Народные приметы и запреты 15 марта (Фото: depositphotos)

Что нельзя делать 15 марта

Поскольку 15 марта приходится на период Великого поста, существуют определенные ограничения и рекомендации:

запрещается употреблять мясо, молочные продукты, яйца и рыбу (кроме дней, когда разрешена рыба);

следует избегать громких празднований, танцев и развлекательных мероприятий;

рекомендуется воздерживаться от ссор, оскорблений и дурных мыслей;

существует поверье, что одолженные в этот день деньги могут не вернуться.

Соблюдение этих ограничений помогает сосредоточиться на духовном развитии и подготовке к Пасхе.