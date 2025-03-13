Усе про день 15 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

15 березня відзначають церковні й міжнародні свята, вітають з іменинами. Про народні традиції та заборони цього дня — у матеріалі

Усе про день 15 березня (Фото: depositphotos)

Церковні свята завтра, 15 березня

15 березня православна церква вшановує пам'ять мученика Агапія та семи мучеників, а також священномученика Олександра, пресвітера в Сиді. Цього дня також триває Великий піст, період духовного очищення та підготовки до Великодня.

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Мученик Агапій та сім мучеників

Мученик Агапій разом із сімома іншими християнами постраждали за віру в Христа під час гонінь у III столітті. Вони відмовилися зректися своєї віри, за що були піддані жорстоким тортурам і страчені. Їхній подвиг є прикладом стійкості та відданості християнським цінностям.

Церковні свята 15 березня (Фото: blagovist)

Священномученик Олександр, пресвітер в Сиді

Олександр був пресвітером (священником) у місті Сіда (Памфілія) у III столітті. За проповідь християнства він зазнав переслідувань і був страчений. Його жертовність і вірність вірі надихають вірян до сьогодні.

Іменини та день ангела завтра

Цього дня святкують іменини носії таких імен:

Олександр – грецьке ім'я, що означає "захисник людей".

Олексій – також грецьке ім'я, що перекладається як "захисник" або "той, хто допомагає".

Михайло – походить з давньоєврейської мови та означає "хто як Бог".

Денис – ім'я грецького походження, пов’язане з богом виноробства Діонісом і символізує життєву силу та енергію.

Іменини та день ангела 15 березня (Фото: LIGA.net)

Обере́гом тих, хто народився 15 березня, вважається місячний камінь. Здавна йому приписували здатність посилювати інтуїцію власника. Також існує повір'я, що цей камінь допомагає позбутися негативної енергії, очищаючи внутрішній стан людини.

Міжнародні свята 15 березня

Міжнародний день спортивних автоперегонів. Цей день присвячений захопливому світу автоспорту, зокрема спортивних автоперегонів. Відзначається у третю суботу березня, що у 2025 році припадає на 15 березня. Свято збігається зі знаковими перегонами "12 годин Себрінга" у Флориді, США. Цей день вшановує швидкість, технології та майстерність, які приваблюють фанатів у всьому світі.

Міжнародний день переосмислення багатства. Це свято закликає змінити наше розуміння багатства з матеріального на більш цілісний підхід до процвітання. Ініціаторкою цього дня є Патріс Вашингтон, авторка та ведуча подкасту The Redefining Wealth Podcast. Вона пропагує життя, в якому дисципліна і задоволення цінуються більше, ніж невпинна гонитва за грошима.

Чому засновано День переосмислення багатства Традиційно багатство асоціюється з грошима та матеріальними благами. Проте цей день нагадує, що справжнє багатство може полягати в знаннях, духовному розвитку, стосунках, здоров’ї та гармонії. Ідея свята спонукає до перегляду питань економічної рівності, благодійності та сталого розвитку. Сучасне суспільство орієнтоване на матеріальне споживання, і цей день допомагає задуматися, чи справді володіння великою кількістю речей приносить щастя. Традиційно багатство асоціюється з грошима та матеріальними благами. Проте цей день нагадує, що справжнє багатство може полягати в знаннях, духовному розвитку, стосунках, здоров’ї та гармонії. Ідея свята спонукає до перегляду питань економічної рівності, благодійності та сталого розвитку. Сучасне суспільство орієнтоване на матеріальне споживання, і цей день допомагає задуматися, чи справді володіння великою кількістю речей приносить щастя.

Народні прикмети

У народі 15 березня пов'язували з певними прикметами, які допомагали передбачати погоду та врожай:

якщо цього дня відлига – весна буде ранньою та теплою;

якщо йде сніг – до затяжної весни;

якщо птахи починають вити гнізда на сонячному боці – літо буде холодним;

якщо вранці туман – до врожайного року.

Ці прикмети відображають спостереження наших предків за природою та її впливом на їхнє життя.

Народні прикмети та заборони 15 березня (Фото: depositphotos)

Що не можна робити 15 березня

Оскільки 15 березня припадає на період Великого посту, існують певні обмеження та рекомендації:

забороняється вживати м'ясо, молочні продукти, яйця та рибу (крім днів, коли дозволено рибу);

слід уникати гучних святкувань, танців та розважальних заходів;

рекомендується утримуватися від сварок, образ та поганих думок;

існує повір'я, що позичені цього дня гроші можуть не повернутися.

Дотримання цих обмежень допомагає зосередитися на духовному розвитку та підготовці до Великодня.