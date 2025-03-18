Все про день 19 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 19 марта
19 марта православная церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии, а также мучеников Клавдия, Илларии, Ясона, Мавра, Марьяна и других.
Хрисанф родился в языческой семье в Александрии. Переехав в Рим, он увлекся чтением христианских текстов, что привело его к принятию христианства. Отец, желая вернуть сына к язычеству, женил его на жрице Афины – Дарье.
Однако Хрисанф убедил ее принять христианство, и они решили жить в чистоте и посвятить себя служению Богу. Их жизнь стала примером для многих, что вызвало недовольство властей. После жестоких пыток они были похоронены за христианскую веру.
Кроме того, 19 марта приходится на период Великого поста. В этот день в храмах проводится Литургия Преждеосвященных Даров – особая служба, во время которой верующие могут причаститься Святыми Дарами, освященными ранее.
День ангела и именины 19 марта
В этот день именины празднуют:
- Дария (Дарина) – имя имеет персидские корни и означает "владычица добра";
- Марьян – происходит от латинского "Marianus", что означает "посвященный Марии" или "морской";
- Иллария – латинское имя, означающее "веселая", "радостная";
- Клавдий – латинского происхождения, означает "хромой" или "принадлежащий к роду Клавдиев".
Поздравляя именинников, желают им здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.
Международные праздники 19 марта
19 марта отмечаются следующие международные праздники: День клиента, День таксономиста, Международная неделя вежливости на дороге.
- День клиента. Этот праздник призван подчеркнуть важность клиентов для любого бизнеса и выразить им благодарность за выбор и доверие.
- День таксономиста. Посвящен специалистам, занимающимся классификацией и систематизацией в разных областях науки, в частности в биологии.
- Международная неделя вежливости на дороге. Эта неделя направлена на повышение культуры поведения участников дорожного движения, пропаганду взаимоуважения и безопасности на дорогах.
Народные приметы и что нельзя делать 19 марта
В народе 19 марта связывали с разными приметами и традициями:
- если в этот день утром морозно, то еще в течение 40 дней возможны заморозки;
- если кошка прячется под одеяло или на батарею, это предвещает быстрое похолодание;
- высокие облака на голубом небе указывают на приближающееся потепление.
Относительно запретов во время Великого поста, который продолжается в этот период, верующим рекомендуется воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.
Также запрещены развлечения и громкие празднества. Вместо этого следует посвятить время молитве, добрым делам и духовному совершенствованию.
Во время Великого поста рацион можно разнообразить вкусными и полезными блюдами, например, овощным супом-пюре из кабачков, картофеля и моркови; гречневыми котлетами из гречки и грибов, обжаренными на растительном масле; постным борщом без мяса, со свеклой, фасолью и капустой, или запеченными яблоками с медом, орехами и корицей. Следуя посту и духовным наставлениям, можно провести этот день с пользой для души и тела.