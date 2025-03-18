Все про день 19 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

О церковных праздниках, народных традициях и запретах 19 марта. Кто празднует день ангела и международные события этого дня

Какой праздник 19 марта / Фото: depositphotos

Какой церковный праздник завтра, 19 марта

19 марта православная церковь чтит память мучеников Хрисанфа и Дарии, а также мучеников Клавдия, Илларии, Ясона, Мавра, Марьяна и других.

Хрисанф родился в языческой семье в Александрии. Переехав в Рим, он увлекся чтением христианских текстов, что привело его к принятию христианства. Отец, желая вернуть сына к язычеству, женил его на жрице Афины – Дарье.

Однако Хрисанф убедил ее принять христианство, и они решили жить в чистоте и посвятить себя служению Богу. Их жизнь стала примером для многих, что вызвало недовольство властей. После жестоких пыток они были похоронены за христианскую веру.

Церковный праздник 19 марта / Фото: Liga.net

Кроме того, 19 марта приходится на период Великого поста. В этот день в храмах проводится Литургия Преждеосвященных Даров – особая служба, во время которой верующие могут причаститься Святыми Дарами, освященными ранее.

День ангела и именины 19 марта

В этот день именины празднуют:

Дария (Дарина) – имя имеет персидские корни и означает "владычица добра";

– имя имеет персидские корни и означает "владычица добра"; Марьян – происходит от латинского "Marianus", что означает "посвященный Марии" или "морской";

– происходит от латинского "Marianus", что означает "посвященный Марии" или "морской"; Иллария – латинское имя, означающее "веселая", "радостная";

– латинское имя, означающее "веселая", "радостная"; Клавдий – латинского происхождения, означает "хромой" или "принадлежащий к роду Клавдиев".

День ангела и именины 19 марта / Фото: Liga.net

Поздравляя именинников, желают им здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

Международные праздники 19 марта

19 марта отмечаются следующие международные праздники: День клиента, День таксономиста, Международная неделя вежливости на дороге.

День клиента. Этот праздник призван подчеркнуть важность клиентов для любого бизнеса и выразить им благодарность за выбор и доверие. День таксономиста. Посвящен специалистам, занимающимся классификацией и систематизацией в разных областях науки, в частности в биологии. Международная неделя вежливости на дороге. Эта неделя направлена на повышение культуры поведения участников дорожного движения, пропаганду взаимоуважения и безопасности на дорогах.

Народные приметы и что нельзя делать 19 марта

Народные приметы и запреты 19 марта / Фото: Liga.net

В народе 19 марта связывали с разными приметами и традициями:

если в этот день утром морозно, то еще в течение 40 дней возможны заморозки;

если кошка прячется под одеяло или на батарею, это предвещает быстрое похолодание;

высокие облака на голубом небе указывают на приближающееся потепление.

Относительно запретов во время Великого поста, который продолжается в этот период, верующим рекомендуется воздерживаться от употребления мясных и молочных продуктов.

Также запрещены развлечения и громкие празднества. Вместо этого следует посвятить время молитве, добрым делам и духовному совершенствованию.

Во время Великого поста рацион можно разнообразить вкусными и полезными блюдами, например, овощным супом-пюре из кабачков, картофеля и моркови; гречневыми котлетами из гречки и грибов, обжаренными на растительном масле; постным борщом без мяса, со свеклой, фасолью и капустой, или запеченными яблоками с медом, орехами и корицей. Следуя посту и духовным наставлениям, можно провести этот день с пользой для души и тела.