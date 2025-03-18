Усе про день 19 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Про церковні свята, народні традиції та заборони 19 березня. Хто святкує день ангела та міжнародні події цього дня

Яке свято 19 березня / Фото: depositphotos

Яке церковне свято завтра, 19 березня

19 березня православна церква вшановує пам'ять мучеників Хрисанфа і Дарії, а також мучеників Клавдія, Іларії, Ясона, Мавра, Мар'яна та інших.

Хрисанф народився в язичницькій родині в Олександрії. Переїхавши до Риму, він захопився читанням християнських текстів, що привело його до прийняття християнства. Батько, бажаючи повернути сина до язичництва, одружив його з жрицею Афіни – Дарією.

Однак Хрисанф переконав її прийняти християнство, і вони разом вирішили жити в чистоті та присвятити себе служінню Богу. Їхнє життя стало прикладом для багатьох, що викликало невдоволення влади. Після жорстоких тортур їх було поховано живцем за християнську віру.

Церковне свято 19 березня / Фото: Liga.net

Окрім того, 19 березня припадає на період Великого посту. У цей день у храмах проводиться Літургія Ранішеосвячених Дарів – особлива служба, під час якої віряни можуть причаститися Святими Дарами, освяченими раніше.

День ангела та іменини 19 березня

Цього дня іменини святкують:

Дарія (Дарина) – ім'я має перські корені та означає "володарка добра";

– ім'я має перські корені та означає "володарка добра"; Мар'ян – походить від латинського "Marianus", що означає "присвячений Марії" або "морський";

– походить від латинського "Marianus", що означає "присвячений Марії" або "морський"; Іларія – латинське ім'я, що означає "весела", "радісна";

– латинське ім'я, що означає "весела", "радісна"; Клавдій – латинського походження, означає "кульгавий" або "той, хто належить до роду Клавдіїв".

День ангела та іменини 19 березня / Фото: Liga.net

Вітаючи іменинників, бажають їм здоров'я, щастя та успіхів у всіх починаннях.

Міжнародні свята 19 березня

19 березня відзначаються такі міжнародні свята: День клієнта, День таксономіста, Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі.

День клієнта. Це свято покликане підкреслити важливість клієнтів для будь-якого бізнесу та висловити їм подяку за вибір і довіру. День таксономіста. Присвячений фахівцям, які займаються класифікацією та систематизацією в різних галузях науки, зокрема в біології. Міжнародний тиждень ввічливості на дорозі. Цей тиждень спрямований на підвищення культури поведінки учасників дорожнього руху, пропаганду взаємоповаги та безпеки на дорогах.

Народні прикмети та що не можна робити 19 березня

Народні прикмети та заборони 19 березня / Фото: Liga.net

У народі 19 березня пов'язували з різними прикметами та традиціями:

якщо цього дня вранці морозно, то ще протягом 40 днів можливі заморозки;

якщо кішка ховається під ковдру або на батарею, це віщує швидке похолодання;

високі хмари на блакитному небі вказують на наближення потепління.

Щодо заборон, під час Великого посту, який триває в цей період, вірянам рекомендується утримуватися від вживання м'ясних та молочних продуктів.

Також заборонені розваги та гучні святкування. Натомість слід присвятити час молитві, добрим справам та духовному вдосконаленню.

Під час Великого посту раціон можна урізноманітнити смачними та корисними стравами, наприклад, овочевим супом-пюре з кабачків, картоплі та моркви; гречаними котлетами з гречки та грибів, обсмаженими на рослинній олії; пісним борщем без м'яса, з буряком, квасолею та капустою, або запеченими яблуками з медом, горіхами та корицею. Дотримуючись посту та духовних настанов, можна провести цей день з користю для душі й тіла.