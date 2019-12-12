100 дней работы нового СБУ: не пустили девять российских шпионов

За 100 дней работы нового СБУ во главе с Иваном Бакановым в Украину запрещен въезд девяти сотрудникам российских спецслужб. Об этом говорится в сообщении СБУ.
СБУ отчитывается, что начала 101 уголовное производство в сфере антитеррора и территориальной целостности Украины, запретила въезд 283 иностранцам, среди которых девять российский спецслужбистов, занимающихся разведкой и подрывной деятельностью, и девять сотрудников пропагандистских росСМИ. В качестве примера СБУ приводит задержание боевика ИГ Аль Бара Шишани.
Также СБУ заявляет, что открыто 124 уголовных производства в сфере кибербезопасности: нейтрализовано несколько хакерских группировок, а также "ботоферма", на которой массово регистрировались фейковые аккаунтов в соцсетях, предоставляющих услуги РФ и лицам, причастным к деятельности так называемой "ДНР".
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