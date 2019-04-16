1+1 подали в суд на Порошенко и Новое время

Глава 1+1 Александр Ткаченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Группа 1+1 подала против президента Петра Порошенко и компании Медиа-ДК иск о защите деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию ряд информационных сообщений, которые были распространены Петром Порошенко на официальной странице в Facebook, а также озвучены на собрании граждан, и издательским домом Медиа-ДК - на сайте https: //nv.ua/, и обеспечить их опровержения в течение семи дней со дня вступления судебного решения в законную силу", - гласит заявление.

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Также 1+1 намерена взыскать с президента возмещение морального вреда в размере 1 млн грн. Эти средства компания перечислит в фонд помощи армии Вернись живым.

В 1+1 заявляют, что "информация, распространенная Петром Порошенко в Facebook-заметке, а также новость на основе интервью президента Радио НВ создает в украинском ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона".

Компания уточнила, что речь идет о следующих высказывания президента: "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники 1+1 - ничего общего с правдой это не имеет"; "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал 1+1. Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца"; "И это стало причиной информационной войны, которую владелец Плюсов решил начать против государства. Не стесняются уже целыми кусками дублировать фейки из российских каналов - просто переписывая и ретранслируя, разве что, единственное, - переводят на украинский. И что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте - ничего общего с правдой и ничего общего даже с честной журналистики это не имеет"; "И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет".

Ранее гендиректор 1+1 Александр Ткаченко заявил, что собирается подать в суд на Порошенко из-за его неожиданного появления в прямом эфире шоу Право на владу.

По словам Ткаченко, редакция передачи всю избирательную кампанию якобы приглашала Порошенко в эфир, однако безрезультатно.

Порошенко затем объяснил, что приехал на эфир, чтобы попытаться поговорить со своим конкурентом на выборах - Владимиром Зеленским, который избегает общения с ним и журналистами.