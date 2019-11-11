113 дней после выборов: ЦИК зарегистрировал последнего депутата

Сергей Рудик (Фото: скриншот из видео Сергей Рудик/Facebook)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала сегодня депутата Сергея Рудика, избранного на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года, сообщает пресс-службу ЦИК.

Рудик был признан победителем на выборах в 198 одномандатном округе только 5 ноября (Черкасская область), последним из всех избранных в июле нардепов. Его победу оспаривала в суде кандидатка от Слуги народа Наталья Дьяченко.

Рудик родился в 1970 году, самовыдвиженец, беспартийный, имеет высшее образование.

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