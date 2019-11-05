Плюс 198-й округ. В Раде стало на одного нардепа больше: фото

Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании признала избранным еще одного народного депутата - победителя на 198 округе в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В комиссии сообщили, что установили результаты голосования на округе. Согласно им, самовыдвиженец Сергей Рудик признается избранным нардепом. Рудик имеет высшее образование, проживает в Черкасской области, беспартийный.

Сергей Рудик (Фото: скриншот видео Сергей Рудик/Facebook)

Таким образом, в девятом созыве парламента теперь насчитывается 424 депутата. Полный состав Рады - 450 депутатов. Однако, часть мест остаются вакантными из-за невозможности провести выборы на округах на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

28 октября Центральная избирательная комиссия начала процесс пересчета голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах на 21 избирательном участке одномандатного округа №198.

начала До этого ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, избранным в ОВО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Но результат обжаловала кандидат от президентской партии Слуги народа Наталья Дьяченко.

Но результат обжаловала кандидат от президентской партии Слуги народа Наталья Дьяченко. Верховный суд после этого обязал пересчитать голоса на нескольких участках.

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