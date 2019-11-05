Плюс 198-й округ. В Раде стало на одного нардепа больше: фото

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании признала избранным еще одного народного депутата - победителя на 198 округе в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
В комиссии сообщили, что установили результаты голосования на округе. Согласно им, самовыдвиженец Сергей Рудик признается избранным нардепом. Рудик имеет высшее образование, проживает в Черкасской области, беспартийный.
Сергей Рудик (Фото: скриншот видео Сергей Рудик/Facebook)
Таким образом, в девятом созыве парламента теперь насчитывается 424 депутата. Полный состав Рады - 450 депутатов. Однако, часть мест остаются вакантными из-за невозможности провести выборы на округах на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
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