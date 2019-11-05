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Плюс 198-й округ. В Раде стало на одного нардепа больше: фото

Плюс 198-й округ. В Раде стало на одного нардепа больше: фото - Фото
Центризбирком (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 16:59

Самовыдвиженца Сергея Рудика ЦИК признала победителем на округе в Черкасской области

Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании признала избранным еще одного народного депутата - победителя на 198 округе в Черкасской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В комиссии сообщили, что установили результаты голосования на округе. Согласно им, самовыдвиженец Сергей Рудик признается избранным нардепом. Рудик имеет высшее образование, проживает в Черкасской области, беспартийный.

Сергей Рудик (Фото: скриншот видео Сергей Рудик/Facebook)

Таким образом, в девятом созыве парламента теперь насчитывается 424 депутата. Полный состав Рады - 450 депутатов. Однако, часть мест остаются вакантными из-за невозможности провести выборы на округах на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

  • 28 октября Центральная избирательная комиссия начала процесс пересчета голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах на 21 избирательном участке одномандатного округа №198. 
  • До этого ЦИК уже регистрировала Рудика народным депутатом, избранным в ОВО № 198 на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Но результат обжаловала кандидат от президентской партии Слуги народа Наталья Дьяченко.
  • Верховный суд после этого обязал пересчитать голоса на нескольких участках.

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